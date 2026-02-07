Carmen Martín Gaite. La fantasía, antídoto contra el miedo y la muerte

En esto de la literatura, hay libros y autores que nos acompañan toda la vida, sin ser por ello los más leídos, los calificados canónicos o los que uno mismo considera mejores. No sabemos por qué, empatía o secreta complicidad, un autor pasa a ser compañero de viaje y de vez en cuando sentimos la necesidad de revisitar uno de sus libros que hemos leído tropecientas veces. Es una experiencia común del letraherido. Menos común es tener la sensación de que un autor va tras el lector y nos persigue. A mí me ha pasado con Carmen Martín Gaite. Tal vez con estas notas consiga liberarme de su persecución.

Todo empezó en Salamanca, a finales de los años sesenta. En la Universidad se hablaba sobre todo de Unamuno que había sido su rector, pero también de la salmantina Martín Gaite que andaba en los escaparates de las viejas librerías, Cervantes, Calón, Sígueme, Pablos y Aniceto. Las recuerdo bien porque en ellas me arruinaba. Martín Gaite estaba de moda. Había ganado el Premio Nadal de 1957 con ‘Entre visillos’ y acababa de publicar su segunda novela, ‘Ritmo Lento’ (1963). Las leí aquellos años porque, ambientadas precisamente en Salamanca, permitían localizar los rincones que describía, los soportales de la Plaza Mayor, la plaza de los Bandos, el Puente Viejo, el río Tormes, las dos catedrales, el Gran Hotel, el aeropuerto militar de Matacán…

En aquellos sesenta, la escritora ya vivía en Madrid, pero venía con frecuencia a Salamanca y no era raro leer algún artículo suyo en la prensa local, ‘El Adelanto’ y ‘La Gaceta’. Años después, cuando arrinconé la sotana y pasé un año tedioso preparando oposiciones de Aduanas en Madrid, volví a toparme con sus huellas en el café Gambrinus, emblemático local de la calle Zorrilla al que acudí movido por la fama de sus tertulias sabatinas. Allí se reunía toda una tribu de plumíferos ilustres, entre otros, Alfonso Sastre, Jesús Fernández Santos, Juan Benet, Alfonso Paso, Agustín García Calvo y Rafael Sánchez Ferlosio con el que se casaría Martín Gaite.

La escritora entró en aquel corrillo literario de la mano de Ignacio Aldecoa que –¡lo que son las cosas! en aquellos años tenía una casita en ses Figueretes, pasaba los veranos en Ibiza y trabó amistad con Antonio Hormigo, por el que supe que salían a pescar y se corrían alguna aventura de vino y trote en San Antonio. Aquellos veranos ibicencos inspiraron algunas páginas magistrales de Aldecoa en ‘La piel del verano’, ‘Ave del paraíso’ y ‘La noche de los grandes peces’.

Pero vuelvo a Martín Gaite que, por cierto, años después aún me perseguía –o eso sentía yo- en una Barcelona que era el centro editorial de sus publicaciones en Anagrama, Destino, Debate, Planeta y Crítica. Entre los años 70 y 80, la escritora acudía con frecuencia a la ciudad para presentar sus libros, dar alguna conferencia y participar en mesas redondas. En 1978 publicó en Destino ‘El cuarto de atrás’ que fue ‘Premio Nacional de Narrativa’, dos años después nos dejaba en Austral una extraordinaria traducción de ‘Cuentos de Perrault’ con un prólogo brillante y en 1987 volvíamos a tenerla como finalista del Premio Anagrama de Ensayo con ‘Usos amorosos de la postguerra española’. Pasó el tiempo y en 1999 presentaba, también en Barcelona, su poemario ‘A rachas’. La vi en la entrevista que BTV, la televisión local, le hizo Lluís Soler, fue la última que concedió porque la escritora fallecía ocho meses después, pero no por eso dejó de perseguirme. Viajé con mi mujer al balneario de Cestona y en la bien nutrida biblioteca del establecimiento encontré uno de sus libros, ‘El balneario’, diez magistrales relatos que habían conseguido el ‘Premio Café Gijón 1954’ y que la escritora escribió inspirada en las visitas que había hecho precisamente a Cestona con sus padres.

Después, ya el año pasado, con motivo del centenario de su nacimiento en 1925, se celebraron en Barcelona homenajes en su memoria y se estrenó una versión teatral de ‘El cuarto de atrás’ en el Teatro Goya y en el Festival Grec. Quiero pensar que la escritora, por fin, ha dejado de perseguirme, cosa que, no obstante, como lector le agradezco. Siguen, para cerrar estas notas, algunas características de su narrativa y un detalle que puede parecer anecdótico pero que tuvo mucho que ver con su escritura, el hecho de que su madre le enseñara a coser. Hilvanar, hacer pespuntes y zurcidos eran tareas que exigían atención y paciencia, enhebrar bien y no dar puntada sin hilo, así pudo aprender a enhebrar palabras y a no perder el hilo de la memoria en su escritura. Con motivos tituló una de sus obras ‘Tirando del hilo’.

De Martín Gaite siempre me ha llamado la atención la exploración que hace de la soledad, la incomunicación, la memoria como conocimiento, el paso del tiempo, su crítica del conservadurismo, la reivindicación de la mujer y una búsqueda impenitente de identidad y sentido. Con un estilo que fusiona imaginación y reflexión, fantasía y realismo, mantiene un extraordinario registro lingüístico en lo culto y en lo coloquial, con un perspectivismo de narradores múltiples que nos ofrece una visión poliédrica de la realidad.

Del realismo a la fantasía

La crítica no entendió en su momento que, saliendo del realismo, la escritora saltará a la fantasía en ‘La reina de la nieves’, ‘El Castillo de las tres murallas’ y ‘Caperucita en Manhattan’. La explicación es sencilla. A su tío Joaquín Gaite Veloso lo fusilan los nacionales. Su hijo Miguel fallece con seis meses de edad. Su madre muere apenas dos meses después que su padre y a su hija Marta se la lleva el SIDA a los 29 años. Una profunda crisis paraliza varios años su escritura y Martón Gaite se desahoga en una carta a su hermana Ana María: «El suelo me ha fallado bajo los pies y he comprendido la esencia amenazada y efímera de la felicidad. La única manera de soportar la realidad es no mirarla a la cara y construir inventos para vivir en la ficción». Aquí está, creo yo, la explicación del lado fantástico de su narrativa que para ella se convierte en una forma de huida, refugio y catarsis, terapia y antídoto contra el miedo, venganza contra la muerte y una forma de resurrección. Era también un intento de buscar una salida, que sabía imposible, al laberinto de la vida.