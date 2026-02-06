Ibiza se lanza al Carnaval con chirigotas, Stitch y ritmo brasileño en la gran Rúa

Ibiza ya cuenta los días para ponerse el disfraz y salir a la calle. El Ayuntamiento ha presentado la programación del Carnaval 2026, que se celebrará del 12 al 18 de febrero con una propuesta festiva, inclusiva y pensada para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los mayores. La agenda combina espectáculos infantiles, chirigotas llegadas desde Cádiz, actividades familiares, música en directo y, como gran cita, la Rúa del sábado 14 de febrero, que culminará con fiesta y dj en el paseo de Vara de Rey.

El concejal de Fiestas y Participación Ciudadana, Francisco Torres, ha destacado que “el Carnaval de este año vuelve a poner en valor la participación ciudadana y el trabajo conjunto de diferentes colectivos, asociaciones de vecinos y vecinas, centros educativos, academias de baile y entidades sociales, que hacen posible una fiesta abierta, participativa y representativa de la diversidad de nuestra ciudad”. También ha remarcado que el objetivo es ofrecer un Carnaval “donde todo el mundo se sienta cómodo y bienvenido, con espacios adaptados y medidas de accesibilidad”.

La fiesta arrancará el jueves 12 de febrero (Dijous Llarder) en el paseo de Vara de Rey, con un inicio pensado para disfrutar en familia: a partir de las 18 horas se representará el espectáculo infantil “Una Aventura de Moana & Stitch” (ALTV Producciones), y a las 19 horas llegará el concurso infantil de mariol·los, presentado por Cachirulo, con inscripciones entre 17 y 19 horas en el envelat del paseo y premios para los tres primeros clasificados. La tarde terminará con sabor popular: a las 19.30 horas se ofrecerá una tortilla para las 600 primeras personas asistentes.

El viernes 13 de febrero el Carnaval seguirá animando Vara de Rey con otro espectáculo infantil, 'Más que princesas' (ALTV Producciones), a las 18 horas, antes de dar paso a la guinda nocturna: la actuación, a las 20 horas, de la chirigota gaditana 'El Márquez de la paguita'. Y para mantener el ambiente, la plaza del Parc contará con ambientación musical de 21 a 24 horas.

El día grande llegará el sábado 14 de febrero con un doble plan: por la mañana, de 11 a 14 horas, se celebrará el Carnestoltes Fest en la avenida del barrio de Platja d’en Bossa, un festival familiar con espectáculos, animación, talleres, juegos, hinchables y photocall con fotografía gratuita. Por la tarde, a las 17 horas, arrancará la esperadísima Gran Rua de Carnaval, que saldrá desde la avenida de Santa Eulària y recorrerá las avenidas de Bartomeu Roselló e Isidor Macabich, la calle del País Valencià y la avenida d’Espanya, hasta llegar al paseo de Vara de Rey.

Durante el desfile se habilitarán espacios especiales para garantizar la comodidad y la inclusión: una zona acotada para mayores entre av. Bartomeu Roselló, 28 y av. d’Isidor Macabich, 56, y una zona inclusiva con espacio reservado para personas con movilidad reducida. Además, se facilitarán cascos antirruido para personas con hipersensibilidad acústica en la iglesia del Roser. Y al finalizar la Rua, el Carnaval continuará sin pausa: desde las 19 hasta las 0 horas, Vara de Rey acogerá la gran fiesta de Carnestoltes, con animación, entrega de premios y sesión de DJ D-Ramones (los premios se anunciarán en redes sociales y en nota de prensa). A las 20 horas, se celebrará también una torrada popular para las 800 primeras personas en llegar.

El domingo 15 de febrero será una jornada para disfrutar con humor, música y solidaridad. En el envelat del paseo de Vara de Rey se celebrará el BINGODROMO, con dos sesiones seguidas (11.00 y 12.30 horas), un bingo musical solidario para toda la familia con donativo de 5 euros a beneficio de la asociación Addif. Por la tarde, a las 18 horas, tomará el relevo la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa, dirigida por Stefano Serra, con un concierto temático dedicado a musicales y un repertorio que incluirá Queen will rock you, La La Land, Aladdin, Chicago, Cats, The Phantom of the Opera y The Lion King.

El broche final llegará el miércoles 18 de febrero con el tradicional Entierro de la Sardina en el Parc de la Pau. A las 19 horas, una cercavila con comitiva partirá desde el local social de la AV Es Clot y, tras el entierro, habrá actuaciones musicales con bailarines de la AV Es Clot y Belma Céspedes Dúo.

Inscripciones abiertas para participar en la Gran Rua

El Ayuntamiento ha recordado que el plazo para inscribirse en la Rua del sábado 14 de febrero sigue abierto y finaliza el 9 de febrero. El enlace directo es: https://eivissa.sedelectronica.es/catalog/t/6c4761b5-3a7c-4cd7-a98e-b8c1d97d5d00

Las modalidades de participación son: comparsas de ámbito escolar, comparsas de ámbito social, academias de baile, comparsas en general y participación individual o en pareja. Para formalizar la solicitud es obligatorio presentar fotocopia del permiso de circulación, del permiso de conducir de conductores y suplentes, de la ficha técnica y del seguro en vigor del vehículo. En algunos casos también podrá requerirse DNI y permiso de conducir del conductor suplente.

Torres ha cerrado animando a sumarse a la fiesta: “Convidam tothom a sortir al carrer, disfressar-se i gaudir d’un Carnaval que és de tots i per a tots, un espai de convivència, alegria i cultura popular”.