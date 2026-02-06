Festival de Cine de Ibiza: Eva Llorach y Carlos Santos desvelarán en la Academia de Cine los nominados a los Premios Astarté 2026 de Ibicine

Los actores Eva Llorach y Carlos Santos serán los encargados de anunciar los nominados a los Premios Astarté 2026 en la presentación de la 9ª edición del Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, que se celebrará el próximo 16 de febrero en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, en un acto privado en Madrid.

Ambos intérpretes protagonizan el cortometraje ‘Ángulo Muerto’, dirigido por Cristian Beteta y nominado a los Premios Goya 2026. Según la nota, la pieza pone el foco en el bullying y la salud mental y acumula más de cien selecciones y 50 premios internacionales, entre ellos el Premio Forqué, FICAL y el PNR a mejor cortometraje del año.

Eva Llorach. / Israel Sánchez

La directora e impulsora del festival, Helher Escribano, presidirá el acto junto a Llorach y Santos y avanzará detalles de una edición que en 2026 estará dedicada al espacio y que refuerza su dimensión internacional con acuerdos con el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el mercado de guion FRAPA y el Festival Internacional de Cortometrajes de la Cuenca del Salado, en Buenos Aires.

Ibicine ha anunciado también la incorporación de CaixaBank como patrocinador estratégico a través de su programa Culture Xperience, dentro de ‘Xperience CaixaBank’. La entidad, que colabora con eventos como los Premios Goya desde 2021, extiende así su apoyo al festival ibicenco en su apuesta por el cine y la cultura.

El actor Carlos Santos / Carlos Delgado

Para Escribano, “es un orgullo ver cómo grandes empresas y marcas se interesan por el Festival de Cine de Ibiza y estamos profundamente agradecidos por todo el apoyo recibido”, y ha añadido que “cada año Ibicine crece con el objetivo de difundir, fomentar y promover la cultura cinematográfica desde esta isla y hacerla accesible al público en general”.

Programación y próximas citas

La Sección Oficial de Cortometrajes se celebra hasta el 11 de febrero, con 45 obras seleccionadas entre 554 propuestas de más de 26 países, con proyecciones en el auditorio del Centro Cultural Can Ventosa (Eivissa). La Sección Oficial de Largometrajes comenzará el 18 de febrero con seis títulos y proyecciones en el Teatro España (Santa Eulària des Riu) y el Cine Regio (Sant Antoni de Portmany).

Además, del 8 al 11 de abril se celebrará el Mercado de Cine de Ibiza y sus jornadas de industria en Santa Eulària des Riu, junto al Campus de Cine de Ibiza y el Ibicine ScriptLab. La gala de entrega de los Premios Astarté 2026 tendrá lugar el 11 de abril en Can Ventosa, en Eivissa.