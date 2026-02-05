El Museo Arqueológico de Ibiza acoge un seminario sobre las ciudades romanas y la organización del Imperio

La Sala de Actos del Museu Monogràfic del Puig des Molins (Vía Romana, 31, Eivissa) acogerá los días 11, 12 y 13 de febrero, a las 19 horas, el Seminario de Arqueología Clásica organizado por la Aamaef (Associació d’Amics del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera) en colaboración con el MAEF.

Bajo el título ‘Les ciutats romanes i l’estructura territorial de l’Imperi romà’, el seminario se centrará en el papel de la ciudad como pieza clave en la organización política, económica y administrativa del Imperio romano.

Las conferencias correrán a cargo de Ricardo González Villaescusa, catedrático de Arqueología de la Galia y del noroeste de Europa en la Universidad de París Nanterre y director del laboratorio UMR 7041 Archéologies et Sciences de l’Antiquité (ArScAn). Su trayectoria incluye docencia e investigación en diversas universidades europeas y la titularidad de la Cátedra Jean Monnet Ciuitates et Urbes Europæ (2022–2025), concedida por la Comisión Europea.

Las sesiones

El seminario se estructurará en tres sesiones. La primera, ‘La construcció espacial i la xarxa urbana de l’Imperi romà’, abordará la ciudad como instrumento para reducir distancias en la Antigüedad, con especial atención a las redes viarias y marítimas y su papel en la circulación de personas, bienes e ideas.

La segunda, ‘Funcions econòmiques i funcions urbanes de les ciutats romanes’, analizará las ciudades como centros de poder y de concentración de funciones económicas, sociales, jurídicas, políticas y administrativas, reflejadas en la arquitectura monumental y en las infraestructuras urbanas.

La tercera, ‘Viure i morir a les ciutats romanes. Epíleg: el final de les ciutats’, ofrecerá una aproximación a la vida cotidiana, los retos de gestión urbana y el proceso de decadencia y transformación vinculado a la dificultad institucional para mantener servicios esenciales.