El Consell de Ibiza impulsa una temporada de teatro amateur con cinco funciones gratuitas en febrero y marzo

El Departamento de Cultura, Educación y Patrimonio del Consell Insular de Ibiza ha puesto en marcha la Temporada de Teatre Amateur, una iniciativa para apoyar y dar visibilidad a los grupos locales, ofreciéndoles un espacio donde presentar sus creaciones artísticas.

La temporada, organizada con la colaboración de los ayuntamientos de la isla, incluye cinco representaciones que se celebrarán entre febrero y marzo de 2026 en distintos espacios culturales.

La programación

La programación se inicia el viernes 13 de febrero en Sant Joan de Labritja con 'Jutjats de Pau. Judicis pendents', a cargo de la Associació de Vesins Es Molí (en catalán, 50 minutos, para todos los públicos). El lunes 16 de febrero, el Auditori de Can Ventosa (Eivissa) acogerá 'Esperando a Godot', de Samuel Beckett, interpretada por la Associació de Teatre Experimental de l’Escola d’Arts i Oficis d’Eivissa (en castellano, 80 minutos, recomendada para público adulto).

La siguiente cita será el sábado 28 de febrero en el Teatre Espanya con 'La Zapatera Prodigiosa', a cargo de Tot Teatre – L’Experimental (en castellano, 70 minutos, apta para todos los públicos). Ya en marzo, el viernes 6, el Auditori Caló de s’Oli acogerá 'Los Clavero', de la Compañía Artes Pavón (en castellano, duración aproximada de 1 hora y 15 minutos, recomendada para mayores de 14 años). La temporada se cerrará el viernes 20 de marzo en el Auditori Parroquial de Sant Antoni con 'Llinatge', de Oasi Teatre, Grup de Teatre de Sant Antoni de Portmany (en catalán, 50 minutos, recomendada para mayores de 12 años).

Todas las funciones serán gratuitas hasta completar aforo.