El Consell de Ibiza impulsa una temporada de teatro amateur con cinco funciones gratuitas en febrero y marzo
La programación, con el apoyo de los ayuntamientos, llevará a distintos espacios culturales de la isla propuestas en catalán y castellano
El Departamento de Cultura, Educación y Patrimonio del Consell Insular de Ibiza ha puesto en marcha la Temporada de Teatre Amateur, una iniciativa para apoyar y dar visibilidad a los grupos locales, ofreciéndoles un espacio donde presentar sus creaciones artísticas.
La temporada, organizada con la colaboración de los ayuntamientos de la isla, incluye cinco representaciones que se celebrarán entre febrero y marzo de 2026 en distintos espacios culturales.
La programación
La programación se inicia el viernes 13 de febrero en Sant Joan de Labritja con 'Jutjats de Pau. Judicis pendents', a cargo de la Associació de Vesins Es Molí (en catalán, 50 minutos, para todos los públicos). El lunes 16 de febrero, el Auditori de Can Ventosa (Eivissa) acogerá 'Esperando a Godot', de Samuel Beckett, interpretada por la Associació de Teatre Experimental de l’Escola d’Arts i Oficis d’Eivissa (en castellano, 80 minutos, recomendada para público adulto).
La siguiente cita será el sábado 28 de febrero en el Teatre Espanya con 'La Zapatera Prodigiosa', a cargo de Tot Teatre – L’Experimental (en castellano, 70 minutos, apta para todos los públicos). Ya en marzo, el viernes 6, el Auditori Caló de s’Oli acogerá 'Los Clavero', de la Compañía Artes Pavón (en castellano, duración aproximada de 1 hora y 15 minutos, recomendada para mayores de 14 años). La temporada se cerrará el viernes 20 de marzo en el Auditori Parroquial de Sant Antoni con 'Llinatge', de Oasi Teatre, Grup de Teatre de Sant Antoni de Portmany (en catalán, 50 minutos, recomendada para mayores de 12 años).
Todas las funciones serán gratuitas hasta completar aforo.
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Relevo en el Mercat Nou de Ibiza: 'Echaré de menos estar cada día con los clientes
- Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
- La Justicia confirma la violación de una mujer en Ibiza, pero absuelve a los acusados por falta de pruebas
- Más de 300 propietarios de alquileres turísticos en Ibiza, afectados por el registro único que cuestiona la Comisión Europea
- De la Ibiza de 1970 a la actual en ‘13 instantes’
- Propietaria de Ibiza afectada por el registro de alquileres de corta duración: "Estoy arriesgando la temporada de este año"
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia Civil vigila a los conductores de Ibiza