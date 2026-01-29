Un total de 16 artistas participan en Ibiza en la muestra colectiva 'Les poesies dels baleàrics'

Un total de 16 artistas de zonas mediterráneas participan en la exposición colectiva 'Les poesies dels baleàrics', que podrá visitarse en la sala de cultura Es Polvorí, en Dalt Vila, desde este jueves 29 de enero a las 19 horas hasta marzo.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, mediante esta colaboración y la del Ayuntamiento de Ibiza, se presenta la exposición colectiva que se podrá visitar hasta el 1 de marzo, los jueves y viernes de 17 a 19.30 horas y los sábados y domingos de 11 a 13.30 horas.

Este año, se ha escogido la poesía como eje vertebrador del proyecto. La exposición cultural se ha consolidado como una cita que reúne artistas de varias regiones del Mediterráneo para trabajar a partir de un hilo conductor temático.

16 artistas mediterráneos

En esta edición participan 16 artistas originarios de Baleares, Alicante, la Comunidad Valenciana y Ceuta. Cada artista ha tomado como punto de partida un poema para crear su obra, estableciendo un diálogo entre la palabra y la imagen. Las técnicas utilizadas son diversas, destacando la pintura, la fotografía, o la escultura, con lo cual se consigue ofrecer una interpretación única y enriquecedora de la poesía. De Eivissa participan Marga Guasch, Carmen Liberal y Josefina Torres, mientras que Fran Lucas Simón representa a Formentera.

Cartel de la exposición / Fundació Baleària

"En 'Les poesies dels baleàrics', la poesía trasciende su ámbito literario y se convierte en fuente de emoción, reflexión y expresión visual. Los versos toman cuerpo, color y textura gracias a la mirada de los artistas, que interpretan y reinterpretan los textos poéticos con su lenguaje plástico. De este modo, la palabra inspira la obra artística y esta amplía y transforma el significado original del poema", destacan desde la Fundació Baleària en una nota.

"Con esta muestra se pone de relieve la capacidad común de la poesía y el arte para hacernos sentir y pensar, ofreciendo una nueva mirada al mundo. La unión de estas formas de expresión enriquece el proyecto e invita al público a conectar con las obras de manera profunda y emotiva", añade la nota

Además, esta iniciativa celebra la riqueza cultural y lingüística del Mediterráneo, reflejada en cada poema y cada obra. La colaboración entre la Dirección General de Cultura del Govern, la Asociación Arte con B, la Fundación Baleària y el Ayuntamiento de Eivissa ha sido clave para fomentar el intercambio cultural entre las regiones conectadas por las rutas marítimas de Baleària.