'Sant Josep és Foto' se presenta en Mallorca ante más de 50 fotógrafos y alumnos de audiovisuales

La CEF Escola d’Arts Audiovisuals de Palma acogió esta semana la segunda presentación oficial de la II edición de 'Sant Josep és Foto', un encuentro que reunió a más de medio centenar de fotógrafos profesionales y aficionados, además de estudiantes de artes audiovisuales de Mallorca.

El acto da continuidad a la puesta de largo realizada en Fitur, en el Museo Chicote de Madrid, y contó con la participación de Joan F. Ribas y José Juan Gonzálvez, miembros de la asociación esFOTO e impulsores del certamen junto con el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, que este año incorpora por primera vez fotógrafos internacionales como ponentes.

El festival ampliará su calendario en dos semanas y se celebrará del 25 de marzo al 3 de mayo de 2026, con una programación que combinará exposiciones, el Congreso de Fotografía, presentaciones de fotolibros, una maratón fotográfica y, como novedad, proyecciones audiovisuales. La sede principal volverá a ser el Auditori Caló de s’Oli, con actividades también en Can Jeroni y Can Curt, además de otros espacios del municipio.

Los participantes

El Congreso de Fotografía se celebrará del 16 al 19 de abril y ya ha confirmado la participación de figuras como Isabel Muñoz (Premio Nacional de Fotografía 2016) y el paisajista británico Joe Cornish. En paralelo, se inaugurarán tres exposiciones entre el 26 de marzo y el 1 de abril, que permanecerán abiertas hasta el 3 de mayo.

Entre las citas destacadas figuran Fotolibro Express (con sesiones el 7 y 21 de abril), la Maratón Fotográfica (12 de abril) y el nuevo ciclo FotoCineColor, con proyecciones vinculadas al universo fotográfico previstas para el 9 y 30 de abril (el cronograma del festival añade también otras fechas dentro del ciclo).

Desde la organización recuerdan que la primera edición, celebrada en abril de 2025, registró un notable seguimiento: más de 400 asistentes, con el congreso completo, más de 80 inscritos en la maratón y más de 100.000 impresiones en redes sociales. El festival está organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep y esFOTO, con patrocinio oficial de Vibra Hotels.