El festival Sueños de Libertad de Ibiza echa el cierre definitivo: "Es el final de una era maravillosa"

El telón de Sueños de Libertad baja, pero no por silencio. “No es un adiós, es el final de una época maravillosa”, resume Adrián Rodríguez, fundador y director del festival ibicenco que anuncia el cierre de su etapa como evento tras diez años dedicados a la música y la creación cultural en la isla.

Nacido en 2015, Sueños de Libertad se consolidó como una de las propuestas independientes más singulares de Ibiza gracias a una programación diversa con propuestas que han ido del indie a la música cubana, el hip hop o el soul. En esta década, el proyecto ha reunido más de cien conciertos, con nombres nacionales e internacionales como Orishas, Leiva, Bomba Estéreo, Amaral, Love Of Lesbian, SFDK o Lia Kali, entre muchos otros.

Una edición de Sueños de Libartad en el puerto de Ibiza / SDL

Pero Sueños de Libertad fue más que un festival. Con el tiempo se convirtió en una marca cultural y creativa desde la que nacieron iniciativas paralelas que ampliaron su universo: SDL The Rocky Desert, SDL Live Sessions, SDL Selectors, Festival Brisa Flamenca o La Verbenita Club, además de otros proyectos impulsados a lo largo de los años.

"Lejos de desaparecer, la marca inicia ahora una nueva fase de evolución y transformación bajo el nombre de SDL Creative Lab, un espacio desde el que se seguirán promoviendo propuestas musicales y culturales, manteniendo el espíritu creativo que definió al festival desde sus inicios", destacan los organizadores en el comunicado de despedida que han hecho p´ñublico en sus redes sociales.

Coloquio en el Teatro Pereyra

Con motivo de este cierre de etapa, Rodríguez ofrecerá un coloquio abierto al público el miércoles 4 de marzo en el Teatro Pereira de Ibiza, donde repasará la historia del proyecto: sus comienzos, el porqué de su creación, las experiencias vividas, las dificultades del camino y las razones que han llevado al final del festival.

“Siento que es necesario explicar a la familia de soñadores todos los detalles, las aventuras vividas y hacia dónde va todo”, señala el director. “No es un adiós, es el final de una era maravillosa que ha supuesto un aprendizaje brutal. Con el paso del tiempo valoro mucho más lo construido: trabajo, foco, visión y amor por ofrecer a Ibiza otro tipo de propuestas”, añade Rodríguez.

El encuentro se plantea como un "ejercicio de transparencia y cercanía", dirigido tanto a quienes han formado parte de Sueños de Libertad durante estos diez años como a quienes se interesan por la creación cultural independiente. El festival se despide, sí, pero su legado continúa: "SDL Creative Lab toma el relevo como un nuevo capítulo que mira al futuro con más libertad creativa, apoyado en lo aprendido y con la determinación de seguir enriqueciendo la oferta cultural de Ibiza", termina la nota.