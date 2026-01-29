El festival Ibizacinefest cumple 10 años y abrirá con ‘La isla de los Faisanes’

El Festival Internacional de Cinema Independent d’Eivissa, Ibizacinefest, celebra este año su décimo aniversario consolidado como una ventana al cine contemporáneo y de autor. La nueva edición se celebrará del 20 de febrero al 1 de marzo con una programación “especialmente ambiciosa”, según avanza la organización.

Con motivo de esta efeméride, el director del festival, Xavi Herrero, ha subrayado la implicación de Ibizacinefest con el tejido cultural y creativo de la isla y ha destacado el peso local de esta edición: “Celebramos 10 años con la presencia ibicenca más importante de todas las ediciones a nivel de programación, jurado y equipo”.

La gala inaugural tendrá lugar el 20 de febrero en el Auditori des Caló de s’Oli con el estreno de ‘Faisaien Irla’ (‘La isla de los Faisanes’), la película elegida para dar el pistoletazo de salida al certamen. Su director, Asier Urbieta, asistirá a la proyección y compartirá con el público detalles del proceso creativo y la dirección del film.

Otro de los platos fuertes de los primeros días será la presencia del ensayista, teórico y artista Joan Fontcuberta, que ofrecerá una masterclass el sábado 21 de febrero en el Auditorio de Can Jeroni Centre de Cultura.

70% de producción española

Fiel a su apuesta por el cine independiente y el impulso al talento balear, el festival avanza que más del 70% de los títulos serán de producción estatal, sin renunciar a una selección de cine internacional inédito en la isla. La programación completa se anunciará en los próximos días y se estructurará en secciones entre las que destacan ‘Panorama’ (competitiva internacional) y ‘FEM-CINE’ (cine que fomenta la igualdad de género desde diversas perspectivas).

Ibizacinefest volverá además a ser calificador para los Premios Goya 2026, los Premios Forqué y los Premios Fugaz, y renovará su colaboración con la European Film Academy a través del programa ‘Short Films on Tour’.

Como contexto, ‘Faisaien Irla’ (‘La isla de los Faisanes’) es el primer largometraje de Urbieta y llega avalado por su paso por el Festival de Göteborg y el reconocimiento como mejor película en Marsella. En su trayectoria destacan trabajos como el cortometraje ‘Pim Pam Pum’ y la serie ‘Altsasu’. Por su parte, Fontcuberta (Barcelona, 1955) es una figura clave de la teoría de la imagen y la fotografía contemporánea, cofundador de la revista ‘PhotoVision’ y autor de ensayos como ‘El beso de Judas. Fotografía y verdad’ o ‘Estética fotográfica’.

Por último, el festival ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana e invita a las personas interesadas en el mundo del cine y en la coordinación de festivales a implicarse en la organización del evento.