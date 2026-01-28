Spotify responde a la campaña de boicot subrayando que no invierte en "tecnología militar" ni crea música con IA

La campaña ‘Boicot a Spotify’, emprendida por un colectivo de unos 80 artistas, como Clara Peya, Salvador Sobral o Magalí Sare, ha tenido una respuesta por parte de la plataforma, que se ha dirigido a este diario para ofrecer su versión ante las acusaciones vertidas por sus impulsores y publicadas en el artículo de este martes. Los artistas han señalado a Spotify aludiendo a sus vinculaciones con la industria armamentística y por haber incluido anuncios de la agencia de control migratorio estadounidense ICE. Así mismo, denuncian el bajo retorno económico que la plataforma les brinda, y le atribuyen acuerdos con discográficas para ofrecer canciones hechas con IA.

Spotify responde, a través de su agencia de comunicación, afirmando que la compañía “no invierte en tecnología militar”, y añade que “la inversión del cofundador de Spotify, Daniel Ek, en Helsing, una empresa independiente y sin relación alguna con Spotify, se destina exclusivamente al suministro de tecnología de defensa en Europa, concretamente en Ucrania, tal y como se detalla explícitamente en su página web”.

Respecto a la remuneración de los artistas, Spotify señala que la progresión es creciente. “Nuestros pagos en España han aumentado de forma continuada a lo largo de los años (más de un 11% entre 2023 y 2024, por encima de la media del sector), con más del 60% de nuestros ingresos destinados a artistas y sellos independientes. En España, en concreto, el número de artistas españoles que ganan más de 10.000€, 50.000€ y 100.000€ se ha duplicado entre 2019 y 2024”.

Noticias relacionadas

Ante la acusación de que la plataforma se llena de canciones hechas con IA, Spotify subraya que “no crea música, ni generada por IA ni de ningún otro tipo, por lo tanto, tampoco entrena sistemas con música sin permiso para crear música”. Y añade: “La totalidad de su catálogo musical está licenciada directamente por los titulares de derechos; aproximadamente dos tercios de nuestros ingresos se destinan a estos titulares, que posteriormente redistribuyen dichos ingresos en función de sus contratos y acuerdos con los artistas. Spotify nunca paga directamente a los artistas. Nuestro enfoque en relación con la IA y la recomendación de contenidos prioriza los derechos de los artistas, los acuerdos de licencia y la transparencia”.