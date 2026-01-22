La española 'Sirat', nominada a Mejor Película Internacional y a Mejor Sonido en los Oscar 2026

Finalmente, Sirat se ha hecho con dos nominaciones a los Oscar 2026, a la Mejor Película Internacional y a Mejor Sonido.

La cinta ya había conseguido una marca histórica al figurar como precandidata al Oscar en un total de cinco categorías, un logro hasta ahora no conseguido por ninguna película española. La más importante de aquellas a las que opta es la de Mejor Película Internacional, pero también está en la preselección a las de Mejor Música Original / Banda Sonora, Mejor Sonido, Mejor Fotografía y Mejor Dirección de Casting.

Laxe ha podido conocer sus nominaciones en el transcurso de un evento celebrado con la prensa y amigos del cineasta en el Espacio Movistar de la Gran Vía madrileña.

El camino hacia los Oscars de la película del director gallego ya había sido allanado por sus nominaciones a dos Globos de Oro, Mejor Película de Habla No Inglesa y a Mejor Banda Sonora Original, una gala celebrada el pasado 11 de enero de la que finalmente se fue de vacío. En los últimos días, la película se ha hecho con 11 nominaciones para los premios Goya y con cinco galardones técnicos, de los nueve a los que optaba, en los Premios del Cine Europeo celebrados el pasado fin de semana.

La película de Laxe, una intensa odisea que narra la búsqueda de una hija desparecida por su padre en el universo de las raves que se celebran en el desierto del Sáhara, ha realizado una muy potente promoción en Hollywood amparada por la distribuidora Neon, la más importante de las que hacen circular el cine extranjero en EE.UU.

La ceremonia de entrega de los Oscars se celebrará el próximo 15 de marzo.