Vuelve a Ibiza la zarzuela aplazada por la dana de octubre: ‘¡Vive la zarzuela!’ se representará en Can Ventosa

La zarzuela que no pudo representarse en octubre por la dana vuelve este fin de semana a Ibiza. El Ayuntamiento de Eivissa ofrecerá este domingo 11 de enero de 2026, a las 19 horas, en el Espai Cultural Can Ventosa, el espectáculo ‘¡Vive la zarzuela!’, una propuesta de la compañía ibicenca Art3 que rinde homenaje al género lírico español con un formato dinámico y cercano al público.

La función estaba prevista inicialmente para el 12 de octubre, pero tuvo que aplazarse por las condiciones meteorológicas adversas, que provocaron la cancelación de los vuelos de los cantantes procedentes de Mallorca e impidieron el acceso al teatro durante la mañana, un momento clave para el traslado del material y el montaje técnico. Superadas esas circunstancias, el espectáculo regresa “con más fuerza” y con la misma intención de ofrecer una velada musical “inolvidable”, según un comunicado del Consistorio.

El concierto propone un recorrido por algunas de las páginas más conocidas del repertorio, con fragmentos de ‘La Gran Vía’, ‘Doña Francisquita’, ‘Marina’, ‘Luisa Fernanda’, ‘La verbena de la Paloma’ y ‘La revoltosa’. Música en directo, canto, danza y narración se combinan en una propuesta festiva y accesible para todos los públicos.

Art3 está integrada por tres artistas ibicencas: Lucía Herranz (soprano), Rocío Osuna (bailarina) y Elvira Ramon (pianista), con más de 15 años de trayectoria conjunta en espectáculos multidisciplinares. En su historial figuran montajes como ‘Les fades dels somnis’, ‘La Pepa’, ‘Homenaje a Lorca’, ‘Sota la lluna’, ‘Siglo XX que te vas’ y varios conciertos vinculados al Día de la Tolerancia.

Completo elenco

En esta ocasión, el montaje contará también con un elenco invitado con los cantantes Yolanda Riera (mezzosoprano), Roger Berenguer (tenor) y Jorge Tello (barítono), procedentes de Palma, además de un grupo de bailarines llegados desde Madrid: Juan Carlos Sánchez, José M. Carriazo y Diego Díaz, junto a Feli Ruiz y Cristina Núñez. Completa el reparto el actor y narrador Miguel Vingut, encargado de guiar al público con humor a lo largo de la función.

Las personas que ya habían comprado entradas para la fecha de octubre podrán utilizarlas para la función del 11 de enero, conservando los asientos seleccionados. Las entradas están a la venta por 12 euros a través de la web municipal culturaentradesonline.eivissa.es.

El programa incluye piezas muy populares como la 'Mazurca de las sombrillas', el 'Fandango de Doña Francisquita' o el conocido '¿Dónde vas con mantón de manila?', con las que ‘¡Vive la zarzuela!’ invita a redescubrir un género que sigue emocionando a distintas generaciones.