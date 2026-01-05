Tres cortos en la carrera de los Goya abren este miércoles la novena edición del festival Ibicine

Ibicine, el Festival de Cine de Ibiza, inaugura este miércoles 7 de enero su novena edición en el Centro Cultural Can Ventosa con la sesión de cortometrajes Identidades a enfoque, una propuesta centrada en el género, las disidencias y las identidades a través de miradas contemporáneas sobre el deseo, la adolescencia o los límites en las relaciones.

La sesión inaugural de la Sección Oficial de Cortometrajes reúne siete obras que abordan también cuestiones como la familia, la violencia y la visibilidad de identidades habitualmente relegadas del relato audiovisual. Los títulos programados son 'Sexo a los 70', de Vanesa Romero; 'Dejar de fumar', de Javier Rubio; Pipiolos, de Daniel Sánchez Arévalo; 'Angie', de Josep Varo; 'Cólera', de José Luis Lázaro; 'Corre, Adela', de Alba Pino; y 'Tú no.'., de Marta Albert González, quien estará presente en la proyección para participar en el cinefórum posterior.

Helher Escribano, duranta la presentación del Ibicine 2025 / Ibicine

La organización del festival ha señalado que tres de los cortometrajes proyectados —'Cólera', 'Sexo a los 70' y 'Pipiolos'— se encuentran actualmente en la carrera hacia los Premios Goya 2026. La sesión cuenta además con la participación de intérpretes de prestigio como Mamen García, la actriz mallorquina Lara Martorell y Luis Bermejo.

Tras la proyección, el público podrá participar en un cinefórum concebido como un espacio de diálogo abierto sobre las temáticas de los cortos y los distintos puntos de vista que plantean, con la presencia de Marta Albert.

Sesiones semanales

La Sección Oficial de Cortometrajes continuará con sesiones semanales en Can Ventosa. Toda la información sobre programación y entradas se puede consultar en la web del festival y en sus redes sociales. Además, hasta el 15 de enero permanece abierta la inscripción para el Ibicine ScriptLab, el laboratorio de guion del festival dirigido a profesionales del sector audiovisual.

Desde Ibicine se ha agradecido el respaldo de instituciones, patrocinadores y colaboradores que hacen posible esta edición, entre ellos Ibiza Travel, el Consell de Ibiza, Eivissacultural.es y Adlib Ibiza, además del Ayuntamiento de Ibiza y Can Ventosa, sede de la Sección Oficial de Cortometrajes. La Sección Oficial de Largometrajes se celebrará en los municipios de Santa Eulària y Sant Antoni. La organización ha destacado también el apoyo de Grupo Mambo, que alojará a cineastas durante las proyecciones de enero a abril en Hostal La Torre.