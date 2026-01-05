Projecte Mut cierra la Navidad de Ibiza este viernes en el Eivissa Jove Festival

El Ayuntamiento de Ibiza continúa este viernes 9 de enero con la programación de Eivissa, Ciutat del Nadal con la celebración del Eivissa Jove Festival, una cita dedicada a la juventud que contará con la actuación del grupo Projecte Mut. El evento tendrá lugar en la carpa de Vara de Rey a partir de las 19.30 horas.

La jornada contará con la participación de seis institutos del municipio —Consolació, sa Real, Isidor Macabich, Blancadona, sa Colomina y Santa Maria— en una iniciativa cuyo objetivo es recaudar fondos para ayudar a financiar los viajes de estudios del alumnado de 4º de ESO. Según ha detallado el concejal de Juventud, Manuel Jiménez, en la organización están implicados aproximadamente 250 alumnos y 35 profesores, y la recaudación se destinará íntegramente a este fin.

Durante el festival se venderán hamburguesas y hot dogs, con una previsión de mil unidades, además de bizcocho y chocolate, elaborados con la colaboración del alumnado y profesorado de Formación Profesional del IES Isidor Macabich. La programación se completará con música en directo, un photocall y un mercadillo solidario, donde cada centro podrá vender objetos recogidos por los propios estudiantes para incrementar la recaudación.

"Acogida unánime"

Jiménez ha subrayado que la propuesta ha tenido “una acogida unánime” entre los centros educativos desde el primer momento, y que las reuniones de coordinación previas han servido para repartir responsabilidades “en un clima de gran colaboración”. El concejal ha explicado que los fondos obtenidos con la venta de comida y bebida se repartirán de forma equitativa entre el alumnado de los centros participantes que hayan colaborado en el concierto, con el objetivo de que el viaje de fin de curso no suponga una carga económica para las familias.

El edil también ha querido expresar un agradecimiento especial al grupo Projecte Mut por su apoyo a la iniciativa, y el Ayuntamiento ha animado a jóvenes, familias y amigos a participar para lograr la máxima recaudación posible. Desde el consistorio se remarca, además, que es la primera vez que se impulsa una actividad de estas características con la colaboración conjunta de todos los institutos del municipio.