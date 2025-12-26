La Associació Balear de Jocs i Esports Tradicionals impulsa una red para difundir las tradiciones de las islas

La Associació Balear de Jocs i Esports Tradicionals celebró el pasado fin de semana, el 19 de diciembre de 2025, una reunión informativa en Palma, en una de las salas de la sede de la Direcció General de Cultura, con el objetivo de darse a conocer y reforzar su labor de conservación y divulgación de las tradiciones populares de las Illes Balears.

Entre los asistentes estuvieron representantes de distintas disciplinas vinculadas a los juegos tradicionales: Guiem Vizcaino (Inca, baldufa/peonza), Joan Llodra (Palma, tir de fona; profesor y escritor), Biel Pons (Palma, joc de cartes del truc), Esteve Barceló y Pep Nicolau (Montuïri, joc de la tella), el periodista Juanjo Machado (Palma), Miquel Sagreras (Porreres, Asbatra) y Pep Ribas Ribas (Eivissa), presidente de Jocs Tradicionals de Balears.

Como próximo objetivo, la asociación anunció su intención de organizar en 2026 un gran evento internacional de juegos y deportes tradicionales con participación de varias comunidades autónomas y distintos países, siguiendo la estela de una cita impulsada años atrás en el Parc de la Mar, frente a la Catedral de Palma.

La entidad subrayó la necesidad de mantener vivas y dar a conocer estas prácticas, así como de unir esfuerzos para ganar presencia en medios de comunicación, compartir información sobre actividades y reforzar la interlocución con instituciones. En esta línea, la asociación puso a disposición su página de Facebook, ‘Jocs Tradicionals de Balears’, como canal para difundir talleres, festivales, conferencias, concursos, exhibiciones y encuentros, tanto en las islas como fuera de ellas.

Asimismo, se informó de que el Parlament Balear ha aprobado recientemente por unanimidad una PNL (Proposición No de Ley) relacionada con los deportes y juegos tradicionales de las islas, un paso que la entidad valora como respaldo institucional.

Durante la reunión se explicó el vínculo de la asociación con entidades de toda España y, de forma especial, con las islas Canarias, por su trabajo en la difusión de un amplio catálogo de costumbres. También se destacó la conexión con asociaciones de distintos países europeos, asiáticos y de Iberoamérica, con el fin de situar las tradiciones baleares en un contexto de intercambio cultural más amplio.

La reunión concluyó con el compromiso de mantener el contacto y ampliar la red de trabajo hacia otros ámbitos vinculados al patrimonio cultural, como vela latina, historia, publicaciones, ball de bot, música, canciones, herramientas, oficios antiguos y artesanía, entre otros, además de trasladar los mejores deseos para las fiestas de Navidad y el año 2026.