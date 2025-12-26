Ara Malikian lo vuelve a hacer: récord de venta de entradas en Ibiza

La expectación que despierta el violinista armenio Ara Malikian en sus visitas a Ibiza está fuera de toda duda. El Consell de Ibiza puso el día 24 a la venta las entradas para su segundo concierto en la isla en pocos meses. Salieron a las 10 de la mañana en sus plataformas digitales: el portal web del Consell de Eivissa y eivissacultural.es, y en menos de dos horas tuvieron que colgar el cartel de no hay billetes.

Y en esta ocasión eran más de 900 entradas para el espectáculo ‘Intruso’, el 9 de enero en el Recinto Ferial, muchas más de su visita anterior en el mes de julio, en esa ocasión para ‘Petit garage’, en el marco del ciclo ‘Nits de Tànit’.

Entonces se sacaron alrededor de medio millar, que se agotaron en pocas horas y unos días después la institución insular anunció que había ampliado el aforo y sacaba 250 más. El resultado fue el mismo. En un abrir y cerrar de ojos ya estaba todo vendido.

Y esto en medio del caos, porque la plataforma de venta de entradas colapsó y se produjeron numerosas quejas, tanto de personas que no pudieron acceder desde la primera hora de venta el 9 de junio, como de otras que compraron abonos para todo el ciclo y se dieron cuenta de que no incluían el concierto de Malikian porque ya estaba el aforo agotado.

"Gran demanda ciudadana"

Ante las numerosas quejas, la consellera insular de Cultura, Sara Ramón, anunció que Malikian iba a volver en pocos meses a la isla: "sabemos que el concierto de Malikian es uno de los más esperados, y por eso hemos tomado todas las medidas para ampliar el aforo y garantizar que más personas puedan disfrutar de su música. Además, hemos trabajado intensamente para organizar un segundo concierto de Ahora Malikian para el 2026 como respuesta en la gran demanda ciudadana, y estamos satisfechos de ofrecer esta nueva oportunidad para aquellos que no puedan asistir a este concierto."

En principio se dijo que ese concierto iba a ser el 10 de enero en un lugar más grande y luego se afinó que sería el 9, en el Recinto Ferial de Ibiza, y que las entradas saldrían a la venta el día de Nochebuena a las 10 de la mañana. Pues bien, antes del mediodía no quedaba ni una.

En esta ocasión Malikian visita la isla con su espectáculo ‘Intruso’, en el que combina el violín clásico con influencias de músicas populares y tradicionales de distintos lugares y plantea un repertorio que gira en torno a cuestiones como la identidad, la pertenencia y la diversidad cultural. El propio Malikian define este proyecto como “un llamamiento a la unidad y a la comprensión mutua en un mundo cada vez más dividido”.