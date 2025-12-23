Lo prometido es deuda: Ara Malikian vuelve a Ibiza en enero

Lo priometido es deuda. Después del éxito arrollador del concierto de Ara Malikian el pasado verano en Ibiza, cuyas entradas se agotaron en pocas horas, el violinista volverá a actuar en Ibiza el viernes 9 de enero, a las 21 horas, con su espectáculo ‘Intruso’, en un concierto programado en el Recinto Ferial. Las entradas se ponen a la venta este miércoles 24 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, a través del portal web del Consell de Eivissa y de eivissacultural.es, donde los enlaces de compra estarán disponibles desde esa hora.

La actuación supondrá un formato distinto al que ofreció el artista el pasado verano en la isla, cuando presentó un concierto más reducido en el entorno de la Antigua Comandancia y las Murallas, acompañado únicamente por un pianista. En esta ocasión, el recital está planteado para unas mil personas y contará con la banda de músicos que acompaña a Malikian en la gira de ‘Intruso’.

Según la organización, ‘Intruso’ combina el violín de Malikian con influencias de músicas populares y tradicionales de distintos lugares, y plantea un repertorio que gira en torno a cuestiones como la identidad, la pertenencia y la diversidad cultural. El propio Malikian define este proyecto como “un llamamiento a la unidad y a la comprensión mutua en un mundo cada vez más dividido”.

"Un viaje personal"

Según ha explicado el músico sobre este espectáculo, ‘Intruso’ es un "viaje muy personal", en el que parte de la angustia de no encajar en ningún lugar para, por fin, abrazar la riqueza de su "identidad multicultural" y encontrar su hogar en el mundo a través del arte y la música. "Gracias a mi condición de ‘intruso’ he descubierto que el mundo entero es mi hogar", ha afirmado Malikian.

"En el Líbano, no me consideraban suficiente libanés porque era de origen armenio. Los armenios no me consideraban suficiente armenio porque había nacido en el Líbano. Cuando me establecí en Europa, no me consideraban europeo porque no había nacido en Europa". De esta forma, "esta experiencia se reflejó también en mi relación con la música. Cada nota resonaba con la nostalgia de un hogar que no existía, un lugar en el que no terminaba de encajar. Sin embargo, esta condición de intruso me brindó la oportunidad de explorar y disfrutar de músicas y culturas fascinante, ajenas a mi propia tradición, aportando mi propia voz, mi experiencia multicultural", ha afirmado Malikian.

El Consell destaca que el músico mantiene un vínculo continuado con la isla desde hace años y que esta nueva visita amplía la propuesta artística que ya presentó en su anterior paso por Ibiza.