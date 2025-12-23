Música de Springsteen y comida sureña para el nuevo Soul Food Fest de Sant Josep
El festival, aplazado en octubre por las fuertes lluvias, se celebrará en el Auditori de Caló de s’Oli el 28 de diciembre
El Ayuntamiento de Sant Josep recupera este fin de año el V Soul Food Fest, que se celebrará el 28 de diciembre a partir de las 13 horas en el Auditori de Caló de s’Oli, dentro del programa de las fiestas de Navidad del municipio. El evento estaba previsto inicialmente en las fiestas de Cala de Bou, pero tuvo que aplazarse el pasado 12 de octubre debido a las fuertes lluvias de esos días.
El festival arrancará a las 13 horas con una programación centrada en sonidos de raíz norteamericana, entre el blues, el soul y el rock, acompañada de servicio gastronómico con comida del sur de Estados Unidos. Entre las actuaciones destaca Acoustic Springsteen, un trío formado por el guitarrista Soulman Sal, el acordeonista Raúl Moya y el bajista David Mascaró, que ofrece versiones en formato íntimo del repertorio de Bruce Springsteen.
También participará Little Pomegranate Honey, un quinteto liderado por el guitarrista Marc Serra que fusiona rock y blues con versiones de clásicos del género. Además, Betterman DJ pondrá música durante los descansos y acompañará la parte gastronómica a lo largo de toda la jornada.
La concejala de Fiestas, Isabel Castellar, ha señalado que el Soul Food Fest “forma parte del espíritu festivo de Cala de Bou” y que el Ayuntamiento tenía interés en recuperarlo tras la suspensión por la lluvia, al tratarse de una propuesta que combina música, gastronomía y ambiente de barrio.
