Concierto a la luz de las velas para recibir el Año Nuevo en Ibiza

La formación Eivissa Daurada regresará al Cine Regio de Sant Antoni el próximo 2 de enero de 2026, a las 20.00 horas, para ofrecer un concierto a la luz de las velas con el que dará la bienvenida al Año Nuevo. El evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Antoni y se incluye en el programa de fiestas del municipio.

El concierto propone un "viaje emocional" por bandas sonoras de películas y series más icónicas, con piezas de ‘Juego de Tronos’, ‘Stranger Things’, ‘Piratas del Caribe’, ‘Harry Potter’, ‘Interstellar’ y ‘Gladiator’, entre otras. La organización destaca que ‘Stranger Things’ tendrá un protagonismo especial en esta edición, al coincidir con el estreno de nuevos capítulos previsto para fechas próximas al concierto, lo que añade un atractivo especial para los seguidores de la serie.

El cuarteto está integrado por Ramsés Puente (violín), Carlos Vesperinas (violonchelo), Samuel Pérez (piano) y Joan Carles Marí (percusión), músicos de reconocida trayectoria en la isla.

El concierto está producido por Eivissa Escènica, con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni, que quiere reafirmar su "compromiso con la promoción de la cultura y la dinamización de espacios emblemáticos del municipio·. Las entradas ya están a la venta en Ticketib por 15 euros.