La Fira d'Art organiza un encuentro con los artistas en el Club Diario de Ibiza

La Fira d’Art d’Eivissa i Formentera celebrará el martes 30 de diciembre, a las 19 horas, un encuentro de cierre de la exposición en el Club Diario de Ibiza. La organización plantea esta jornada como una cita para compartir con el público el final de la muestra, que permanecerá abierta hasta el 5 de enero.

La exposición, inaugurada el 27 de noviembre, reúne trabajos de 17 artistas de Ibiza y Formentera: Ángel Zabala, Aïda Miró, Aphon Hengcharoen, Bonet Vallribera, Carmen Almécija, Carmen Liberal, Diana Bustamante, Doralice Souza, Juan Costa-Hoevel, Julio Bauzá, Julián Molina, Mar Ample, Marga Guasch, Marga Juan, Miguel Ángel García López, Patricia Boned y Rita Bretones. La comisaria de esta segunda edición es Diana Bustamante, que también participa como artista.

Según la organización, durante el mes de diciembre los propios artistas han atendido al público por turnos y se han programado visitas guiadas para alumnado de primaria y secundaria, además de visitas de colectivos sociales, como la Asociación contra el Cáncer de Ibiza y Formentera, usuarios de la residencia Can Raspalls o del hospital de día de Can Misses.

En esta edición se incorpora como novedad la participación de Julio Bauzá y la presencia del artista multidisciplinar Juan Costa-Hoevel, fallecido el pasado mes de mayo.

La Fira d’Art cuenta con el apoyo de Can Púnic Produccions en la gestión y con colaboraciones y patrocinios de varias empresas. En la jornada del 30 de diciembre está previsto ofrecer un brindis con apoyo de Exclusivas Miró y su marca Vila Vins.

La exposición puede visitarse en el Club Diario de Ibiza de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 10.30 a 13.30 horas. Sábados y domingos, el acceso será con cita previa solicitándola en info@canpunic.com.