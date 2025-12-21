Muere a los 78 años el actor Celso Bugallo, ganador de un Goya por 'Mar adentro'

El actor pontevedrés Celso Bugallo Aguiar falleció este sábado. Nacido en Vilalonga (Sanxenxo), el próximo 1 de enero hubiera cumplido 79 años. Es despedido este domingo en un acto íntimo en Pontevedra.

Bugallo tenía una larga trayectoria teatral, pero hasta los 52 años no debutó en el cine a las órdenes de José Luis Cuerda en 'La lengua de las mariposas'. Desde entonces se revela como uno de los secundarios más talentosos del cine nacional gracias a títulos como 'Los lunes al sol', de Fernando León de Aranoa, y 'La vida que te espera', de Manuel Gutiérrez Aragón.

El reconocimiento le llega de la mano de Alejandro Amenábar, con su papel de hermano de Ramón Sampedro en 'Mar adentro', interpretación que le valió un Premio Goya a la mejor interpretación masculina de reparto y el premio de la asociación de actores españoles (Unión de Actores).

Se inició en el mundo de la actuación en Logroño, donde vivió seis años durante su juventud y fue miembro de los grupos independientes Lope de Rueda y Adefesio Teatro Estudio de Ricardo Romanos, además de fundar y dirigir el JUBY (Juventud Unida del Barrio de Yagüe), donde residía, y que ganó en 1976 el Premio Nacional de Comedias de Teatro con El retablo del flautista, de Jordi Teixidor Martínez.

Estudió sólo hasta los diez años en el colegio de su Vilalonga natal. Su padre, mecánico ajustador, fue encarcelado durante el franquismo y, al quedar en libertad, en los años 50, decidieron emigrar, junto a sus cuatro hermanos, a Bilbao. El niño Celso trabajó en un almacén de género al por mayor, en una tienda de ultramarinos y una carnicería. Tras realizar el servicio militar se instaló con sus padres en Logroño, donde buscaron un clima más adecuado para la salud de su madre. Allí, su padre le consiguió un puesto en la central lechera donde trabajaba.

Durante ese tiempo conoció a una chica de Portonovo que pronto se convertiría en su mujer y con la que tuvo una hija. Gracias a ella Bugallo regresó a Galicia en 1978. Aquí fundó la compañía de teatro Olimpo, y una pequeña escuela de actores.

En 1995 funda el AFAP (Aula de Formación de Actores de Pontevedra), exclusivamente dedicada a la formación de actores sobre la base de las teorías de Stanislavsky.

Era una de las caras más familiares en las series, sobre todo gallegas, como 'Mareas vivas' 'Fariña', 'Los hombres de Paco'. 'Entre bateas'. 'Terra de Miranda' o 'Rías Baixas'

Otro gran papel en el cine le llega con la película 'La noche de los girasoles' (2006), como Amadeo, el cabo de la Guardia Civil de una aldea de Castilla y León

Entre sus trabajos destacan '53 días de invierno' (2006), 'Pudor' (2007), 'Agallas' (2009), 'Palmeras en la nieve' (2015), 'El arte de volver' (2020) y 'El buen patrón' (2021). así como en papeles protagonistas en 'Cenizas del cielo' (2008) y' Amador' (2010), su segunda colaboración con Fernando León de Aranoa'.

Llevaba ya algún tiempo apartado de la escena y su fallecimiento ha causado un hondo pesar en Pontevedra, donde residía. El alcalde, Miguel Fernández Lores, destacó en sus redes sociales que "foise un dos rostros máis míticos e queridos da nosa cidade, un home cun talento inxente para a interpretación. Que a terra che sexa leve, Celso! Apertas aos seus nestes tristes momentos".