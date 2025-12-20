Propuestas de regalo y lectura
12 cómics recomendados para esta Navidad 2025
Anna Abella
50 años acaban de cumplirse de la muerte de Franco. El cómic nunca ha fallado a la hora de recordar la memoria histórica. Destacamos tres ejemplos recién llegados a librerías antes de navegar por otras novedades, la mayoría 'made in Spain', recomendadas para regalar y autoregalarse esta Navidad:
La caja de Pandora
Ángel de la Calle. Garbuix Books, 24,95 €
El autor salmantino, asturiano de adopción, se centra en la Transición, en el momento de la muerte del dictador regresando a su propia juventud y la lucha antifranquista de la que formó parte. La represión y la historia paralela de un dibujante al que confundieron con él y que él se empeña en sacar del olvido se suceden en este fresco personal de la época.
Aquí donde estoy
Tyto Alba y María Castro Hernández. Astiberri, 18 €
A la Guerra Civil, en concreto a la batalla del Ebro, viaja el autor catalán para contar la historia real de un joven republicano de la quinta del biberón, Gabriel León Honrubia, a través de las cartas reales que desde el frente escribió a su familia. La otra fuente de la que bebió fue del testimonio que como superviviente y a punto de cumplir 100 años grabó la guionista. Con próximo estreno documental en Filmin.
Paracuellos (integral)
Carlos Giménez. Reservoir Books, 59,90 €
Imprescindible es el relato autobiográfico de la primera y negra posguerra que el maestro Carlos Giménez trazó partiendo de sus vivencias infantiles en un hogar del Auxilio social franquista. El clásico por excelencia de la memoria histórica en cómic se presenta ahora reunido en un megavolumen integral. Reservoir Books ha repescado también del autor, reunido en otro macrocómic, ‘Pepe’, el homenaje al creador de Vampirella y a la vez fresco de la época dorada del cómic español, y publica su nuevo álbum, '100 y pico dibujos sin fundamento').
El diario de la señorita Litgi
Kim. Norma. 24,95 €
El veterano dibujante, Premio Nacional por 'El arte de volar', encontró por azar en los Encants Vells de Barcelona el diario de una joven de 19 años que en 1938 se enamoró de un hombre casado y mayor. En sus páginas confió durante dos décadas unos secretos románticos e íntimos que Kim decidió llevar a la viñeta siendo fiel a sus palabras y sentimientos.
El laberinto del Cuco
Max. La Cúpula. 24 €
El veterano autor barcelonés, Premio Nacional 2007, ideó un laberinto interactivo al estilo de ‘Elige tu propia aventura’ en el pasado Cómic Barcelona. Esta es su plasmación tebeística, que invita a seguir a una urraca en su surrealista viaje en busca de un reloj de cuco. Imaginativa obra marca de la casa.
‘Margarita contra los vampiros’ / ‘La senyora Marga i els vampirs’
Raquel Gu y Javier Pérez Andújar. Finestres / Liana Editorial. 25 €
Estrenan tándem la dibujante y el escritor catalanes con esta divertida y surrealista ‘road movie’ en la que embarcan a un buen puñado de vampiros, "muy solos y perdedores", acompañados de guiños y referentes de la cultura popular, del cine a la literatura y del arte a los tebeos.
En vela / En blanc
Ana Penyas. Salamandra Graphic. 25,95 €
La valenciana ganó el Nacional de Cómic 2018 dando voz a las mujeres del franquismo en 'Estamos todas bien'. Siguió con la burbuja del turismo y el ladrillo en ‘Todo bajo el sol’ y se adentra ahora en una historia coral sobre el insomnio, una pesadilla para quienes lo sufren.
Brunilda en la Plata
Genís Rigol. Apa Apa. 22,90 €
Original, sorprendente y surrealista debut del realizador Genís Rigol, ganador de un Goya por el corto de animación ‘Él corrió junto a su camarada’. Norman quiere invitar a Brunilda a cenar. Para lograrlo debe cruzar el imposible escenario y las bambalinas de una obra teatral que no parece tener fin.
Encías quemadas
Natalia Velarde. Reservoir Books. 24,90 €
Visceral, enorme y explosivo es el debut de esta joven venezolana afincada en España: un viaje apocalíptico y fantástico por la pérdida, el duelo y la esperanza con el que la autora se despidió de su fiel perro Tapón y afrontó el dolor por su muerte.
Kimba
Osamu Tezuka. Planeta Cómic. 30 €
Tezuka, el reverenciado rey del manga, creó al pequeño león blanco Kimba en los años 60. Es difícil no creer que aquel cachorro, cuyo padre muere cazado por furtivos, no inspirara, aunque Disney jamás lo ha reconocido, a su famoso Rey León (de 1994). Por fin llega a España este clásico hasta ahora inédito aquí.
El año que fuimos reyes. Tomo 1
Javier de Isusi. Astiberri. 29 €
Tras ganar el Nacional de Cómic con ‘La divina comedia de Oscar Wilde’, el autor bilbaíno aterriza con sus acuarelas en una versión alternativa de su ciudad natal para contruir su nueva historia sobre cuatro estudiantes y amigos que comparten piso en un ambiente de revuelta social. (Astiberri ofrece gratis en su web las ocho primeras entregas).
El Diablo y Coral
Homs. Norma. 25 €
El dibujante Josep Homs debuta en solitario con esta fantástica historia ambientada en la Praga de 1938. El barcelonés, que firmó junto a Zidrou la serie ‘Shi’, presenta a una joven judía, hija de un rabino en coma, que mantiene un trato fáustico con Satanás.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
- Vivienda en Ibiza: rehabilitar el bloque desalojado de los Don Pepe cuesta 3,7 millones de euros
- Récord de captura de serpientes en Ibiza: Protegim ses Sargantanes caza casi 600 este año
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico
- Fallece el farmacéutico y político de Ibiza Juan José Ribas Guasch
- El Obispado hace relevos en cinco parroquias de Ibiza y las tres de Formentera
- Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
- Alerta amarilla por lluvias intensas este sábado en Ibiza y Formentera