El Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, crea ScriptLab, su primer laboratorio de guion

El Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, refuerza su apuesta por el talento emergente y la profesionalización del sector audiovisual con la puesta en marcha de Ibicine ScriptLab, el primer laboratorio-residencia de guion que se celebra en la isla. El programa está dirigido a proyectos de largometraje de ficción, tanto de acción real como de animación, y nace con vocación formativa y de conexión directa con la industria.

Impulsado por Dicho y Hecho Producciones SL, entidad organizadora del festival, el ScriptLab acompañará a guionistas noveles y con trayectoria en el desarrollo creativo y estratégico de sus ideas, incluso desde una fase muy inicial. La convocatoria, abierta hasta el 15 de enero de 2026, constará de un proceso de selección en dos fases que culminará el 10 de marzo con la elección de cinco proyectos finalistas.

Los trabajos seleccionados recibirán mentorías personalizadas, talleres y sesiones de formación online durante el mes de marzo y participarán después en una residencia presencial en Ibiza del 8 al 12 de abril de 2026, coincidiendo con el festival. El laboratorio contará con profesionales de prestigio como el productor Luis Manso, el guionista Jorge Naranjo o la guionista y productora Teresa Fernández-Valdés, además de expertos vinculados al mercado internacional Frapa.

El programa culminará con una jornada de pitch ante la industria y la entrega de premios. El proyecto ganador obtendrá una plaza directa en los pitchings internacionales de Frapa 2026, mientras que los cinco finalistas accederán a reuniones One to One. La organización garantiza, además, la selección de al menos un proyecto procedente de Baleares, reforzando el vínculo del festival con el territorio.