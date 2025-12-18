Las Dalias convoca la novena edición de su Premio Internacional de Cuento

Las Dalias ha abierto la convocatoria de la novena edición de su Premio Internacional de Cuento, cuyo plazo de presentación de originales permanecerá abierto hasta el 15 de febrero de 2026. El certamen está dirigido a escritores y escritoras que deseen concurrir con un único relato inédito escrito en lengua castellana.

Las obras deberán tener una extensión de entre 500 y 1.000 palabras y no podrán haber sido publicadas ni premiadas con anterioridad. Según establecen las bases, no se admitirán textos elaborados total o parcialmente mediante herramientas de inteligencia artificial. Los relatos deberán enviarse por correo electrónico dentro del plazo establecido.

El premio cuenta con una dotación económica de 3.000 euros para el cuento ganador. Además, el relato premiado será publicado, junto con su traducción al inglés, en la revista Las Dalias Ibiza & Formentera Magazine, que se distribuye tanto en las islas como en distintos eventos del sector turístico y cultural.

En ediciones anteriores, el galardón ha recaído en autores como Gonzalo Calcedo, Nerea Pallares, Pablo Aranda, Matías Candeira, Santiago Casero, Diego Vásquez Rivero, Victoria Trigo Bello y, en la última convocatoria, Antonio Tocornal.

El fallo del jurado se dará a conocer en los próximos meses y la entrega del IX Premio Internacional de Cuento ‘Las Dalias’ está prevista para junio de 2026. El acto tendrá lugar en Las Dalias, en Sant Carles de Peralta.

Las bases completas del certamen pueden consultarse en la web oficial de Las Dalias.