Concierto solidario del Coro Mixto Bravo por Navidad en Ibiza

La cita, a beneficio del programa infantil de Cruz Roja, será el 21 de diciembre a las 19 horas en Can Ventosa e incluirá música de ‘El Cascanueces’ y la cantata ‘Navidad Nuestra’, de Ariel Ramírez

Los componentes del Coro Mixto Bravo

Redacción Cultura

Ibiza

El Auditorio de Can Ventosa acogerá el domingo 21 de diciembre de 2025, a las 19 horas, el Concierto de Navidad 2025, una propuesta solidaria impulsada por el Coro Mixto Bravo y la Associació de ses Figueretes a beneficio del programa infantil de Cruz Roja.

El concierto propone una velada de música y emoción con repertorio navideño y varias piezas destacadas. Entre ellas, el pianista Leonhard Rieckhoff interpretará temas tradicionales del ballet ‘El Cascanueces’, de Piotr Ilich Chaikovski, habitual en las fechas previas a Navidad.

También sonará por primera vez en la isla la canción tradicional ucraniana ‘Shchedryk’ —conocida internacionalmente como ‘Carol of the Bells’—, que el coro presentará en ucraniano y español, con una improvisación pianística entre estrofas.

El programa incluye además la interpretación de ‘Navidad Nuestra’, obra emblemática de la música coral latinoamericana compuesta en 1964 por Ariel Ramírez con textos de Félix Luna, que narra el nacimiento de Jesús desde una perspectiva folclórica argentina e incorpora ritmos tradicionales.

La entrada será mediante donativo solidario: 10 euros para adultos y 5 euros para niños hasta 12 años. Los menores de 0 a 3 años tendrán acceso gratuito (sin butaca). La venta de entradas se realiza en Cruz Roja Eivissa y también a través de WhatsApp (608 798 843).

