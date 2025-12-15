El Club Nàutic Sant Antoni presenta la exposición de pintura ‘Marines’ de Diana Bustamante

Este jueves, 18 de diciembre, a las 19.30 horas, se inaugura en el salón social del Club Nàutic Sant Antoni la exposición de pintura ‘Marines’, con obras de la artista ibicenca Diana Bustamante. Se trata de la segunda muestra pictórica que organiza el CNSA en este espacio, después de la celebrada la pasada primavera con cuadros de Carlos Genicio.

Durante el acto inaugural, la pintora introducirá la colección mediante un breve coloquio con el periodista Xescu Prats y, a continuación, se servirá un vino español. La muestra permanecerá expuesta durante tres meses, hasta el 15 de marzo.

El germen de esta muestra se sitúa en el verano de 2023, cuando el Club Náutico Ibiza regaló un cuadro al CNSA con motivo de su 50 aniversario. La obra, una impresionante vista área de los Illots de Ponent realizada en acrílico y collage de papel japonés sobre lienzo, salió del estudio de Diana Bustamante y sorprendió a la junta directiva de Es Nàutic por la temática y la calidad. En ella aparece sa Conillera en primer término, con su faro, así como s’Espartar, es Vedrà, es Vedranell y parte de la costa de poniente de Ibiza.

Diana Bustamante, trabajando en su estudio / CNSA

Con la intención de mostrar al público esta obra y otras de la misma temática, se ha decidido organizar una exposición monográfica de Bustamante, en la que la artista presentará paisajes muy representativos de la costa ibicenca y sus islotes, incluidos algunos escenarios de Sant Antoni. Sus piezas están concebidas mediante una particular paleta de color, con sus características manchas, texturas mixtas de papel y polvo de mármol y un estilo perfectamente reconocible, a medio camino entre lo abstracto y lo figurativo.

Biografía

Diana Bustamante nació en Madrid, aunque se crio en Santa Eulària. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (1994), en la especialidad de Grabado Calcográfico, y se formó en Artes Gráficas en la Escuela Oficial Islas Filipinas, de Madrid. A lo largo de sus treinta años de carrera como artista ha realizado docenas de exposiciones individuales por todo el país y ha sido seleccionada en certámenes nacionales de grabado y pintura.

Sus lienzos, asimismo, han formado parte de múltiples muestras colectivas en España y el extranjero, e incluso participó, en 2015, en la primera Muestra Internacional de Artistas Españoles en Taiwán (2015). También formó parte de la segunda edición del proyecto solidario ‘Mata Ombres’ (Mata Sombras) de la Fundación Vicente Ferrer, en Anantapur (India), en 2019, y en la muestra ‘Baleàrics Musics’ del Museo de Arte Moderno de Orán (MAMO), en Argelia, ese mismo año. En 2019 también ganó el Premi Vuit d’Agost de Pintura del Consell Insular de Ibiza y unos años antes había obtenido el primer premio en el Concurso de Pintura de la Autoridad Portuaria Balear, entre otros galardones.

En paralelo a su carrera como artista, Diana se dedica al diseño gráfico y la gestión cultural, siendo coimpulsora del proyecto empresarial Can Púnic Producciones y comisaria de arte para iniciativas como, por ejemplo, la Fira d’Art que se celebra de cara a las fiestas navideñas en el Club Diario de Ibiza.