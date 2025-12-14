La gran noche de reencuentros de Peter Colours en Ibiza

El regreso a los escenarios de Peter Colours, una de las bandas más queridas por el público ibicenco, en el marco del ciclo Cañas’n’Roll de Sant Josep, se convirtió en una auténtica noche de reencuentros este sábado. El de los miembros de la banda sobre el escenario y con su público, por supuesto, pero también el de mucha gente que hacía años que no coincidía en un concierto.

Los hermanos Trafford / Andrés Iglesias/Cañas'n'Roll

Así, la carpa de Sant Jordi se convirtió en un carrusel de besos y abrazos. Era imposible llegar a las casetas de la feria de Navidad sin pararse varias veces a compartir un saludo y una charla: "Me estoy encontrando a todo el mundo", era la frase más repetida.

Y fue también un reencuentro de todos con un sonido fresco y contundente. Parecía que el tiempo no hubiera pasado, esos casi tres lustros de silencio, pese a que el cantante, Carlos Trafford, comentó que habían tenido que rescatar los instrumentos del trastero y que se tuvieron que poner a ensayar duro hace dos meses para recuperar el tacto de las cuerdas y las baquetas.

Y la verdad es que, aunque minutos antes de subir al escenario estaban como flanes, fueron los Colours entregados, enérgicos y divertidos de siempre, con su power pop de raíz sesentera y sus armonías vocales, las guitarras gruñonas de Carlos y Juan Trafford y una base rítmica contundente con el bajo de Javi Box, y las baterías de Guachy y Xavi Nelson, para que no faltara ningún miembro de las dos épocas de la banda. Además de la incorporación de los teclados de Carlos, que le dieron al asunto el toque psych necesario.

La banda, ante su público / Andrés Iglesias/Cañas'n'Roll

Agradecimientos

Clásicos como ‘Nothing is real’, ‘The dream’, ‘Unblievable’ o ‘Dance with me’ o su versión cañera del 'San Francisco' de Scott MacKenzie, sonaron a recién planchados con el brillo que aportó la mano de Omar Gisbert a la mesa. La emoción de los que se sabían todas las canciones y de los que no, de los amigos de siempre y de los nuevos, de los compañeros de curro de Juan -que ejercieron de claque con gritos de ‘Trafford, Trafford’ y ‘jefe, jefe’-, llenó la carpa y se desbordó cuando Carlos presentó ‘Don’t lose your imagination’, la canción que dedicó en su día a su hijo fallecido.

La banda ibicenca Niños Raros / J.A.C.

El final con ‘Mr Sponger’ fue apoteósico y llegó el momento de hacerse la foto de rigor con un público feliz a la espalda y de bajar a compartir el momento y comentar la jugada con la gente. Pero antes hubo tiempo para agradecer su empeño al organizador de Cañas’n’Roll, César Sánchez, de cuya cabezonería para reunirlos surgió esta noche mágica. Y también al artista Marcos Torres, que ejerció de dj, autor en su día de toda la imagen gráfica de la banda, que le dio un sello lleno de pop e imaginación inconfundible, y responsable de la exposición en Can Jordi Blues Station que ha completado esta reunión.

Ahora toca darle una vuelta, porque esos dos meses de esfuerzo y la emoción compartida merecen algún encuentro más, ¿para cuándo?

Antes de Peter Colours calentaron el ambiente Niños Raros, la joven banda ibicenca que no para de crecer, entre golosinas pop y guitarreos salvajes. Un inicio de noche redondo.