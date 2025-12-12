Jordi Puntí, en el pódcast del suplemento Abril: "Un escritor es un mentiroso"

Jordi Puntí (Manlleu, Barcelona, 1967) es autor de uno de los libros más importantes de los últimos años sobre el futbolista Lionel Messi, 'Todo Messi y más' (2023), en el que trataba de dar respuesta a preguntas que todos, seamos o no aficionados al deporte rey, nos hacemos: ¿Qué va a hacer Messi cuando ya no juegue al fútbol? ¿Cómo será el fútbol cuando él se retire? ¿Cómo seremos nosotros después de Messi? De esa obra habla en el último episodio de 'Libros y Cosas', el videopodcast del suplemento Abril del grupo Prensa Ibérica, al que acude invitado por Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon.

Además de explicar su relación con el fútbol, al que dedica artículos semanales en El Periódico, durante la conversación Puntí también se detiene en su novela más reciente, ‘Confeti’, que llegó a las librerías españolas el pasado mes de febrero y en la que recupera la vida extraordinaria del músico Xavier Cugat. “Los optimistas todo lo ven de color rosa y los pesimistas todo lo ven negro. Entre ambos colores, vivimos rodeados de ilusiones, sueños, esperanzas, malentendidos, envidias, trampas…”. Así explica el narrador del libro las razones que lo llevan a escribir: demostrar que gran parte de la existencia humana es una ficción hecha a medida.

Jordi Puntí, en el pódcast del suplemento Abril.

La importancia de la ficción en nuestras vidas es, de hecho, uno de los temas sobre los que gravita la novela, para cuya escritura Puntí logró una codiciada beca de un año para investigar la figura de Cugat en la Biblioteca Pública de Nueva York. "Un escritor es un mentiroso por antonomasia. Cuando inventas y cuando construyes tienes la necesidad de crear un personaje, también. El narrador de la novela dice: 'El 60% de nuestra vida es ficción'. Son cosas que inventamos, que necesitamos. Creamos una realidad que no es real, pero que nos va muy bien según nos relacionamos con una persona o con otra, según hablamos en una lengua o en otra. Hay momentos en que siempre estamos creando el personaje. Y creo que los escritores de ficción, aunque sea sólo porque están trabajando siempre con la mentira mientras sea verosímil, estamos creando personajes", resume Puntí.

