Estos son los días que podrás disfrutar del videomapping navideño de Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària volverá a llenarse de luz y color esta Navidad con un videomapping que transformará la fachada del consistorio en un espectáculo visual. Por segundo año consecutivo, el edificio municipal se convertirá en una gran pantalla donde se proyectarán imágenes y animaciones navideñas acompañadas de música, creando un ambiente festivo y envolvente.

El estreno tendrá lugar este jueves 11 de diciembre, de 19:00 a 21:00 horas, cuando vecinos y visitantes podrán disfrutar por primera vez de este montaje audiovisual. La pieza proyectada, de unos siete minutos de duración, juega con los volúmenes y superficies del edificio para generar una ilusión de movimiento y tridimensionalidad que convierte la fachada en un escenario vivo.

El videomapping se podrá ver en distintos días: primero los días 11, 12 y 13 de diciembre, y posteriormente los días 18, 19 y 20, con una última tanda en los días previos a la Nochevieja, que pondrá broche final a la experiencia.

La técnica del videomapping permite transformar edificios y otras estructuras en superficies de proyección dinámicas, empleadas habitualmente en eventos culturales, espectáculos y acciones artísticas por su capacidad de generar efectos inmersivos e impactantes.

Con esta iniciativa, Santa Eulària reafirma su apuesta por actividades innovadoras que enriquecen el ambiente navideño y ofrecen propuestas culturales para todos los públicos.