Santa Gertrudis estrena este fin de semana su primera feria rural

El Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis ha presentado el cartel de la nueva edición de la Fira Rural de Fruitera, que se celebrará el fin de semana del 13 y 14 de diciembre y que tiene como objetivo valorar y difundir la cultura y las tradiciones agrarias de Ibiza. A lo largo de estos dos días, una sesentena de puestos ofrecerá a los visitantes una inmersión en la artesanía local, además de exhibiciones de maquinaria agrícola antigua y moderna.

La feria contará también con la presencia de fauna autóctona de la isla, con animales de razas tradicionales que tendrán un papel destacado dentro del programa. La gastronomía será otro de los pilares del encuentro, con degustaciones de productos típicos, venta directa de artículos agrícolas y platos tradicionales que permitirán a los asistentes disfrutar de la esencia culinaria de la isla.

El sábado 13 de diciembre comenzará a las 12 horas con la inauguración de la feria, seguida a las 12.15 horas por un pasacalles y una ballada a cargo del Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis. A las 13 horas tendrá lugar el inicio de la primera jornada del Campeonato de Tirada de Bitlles y, a las 14 horas, se celebrará una paella popular. La tarde ofrecerá talleres infantiles de 16 a 19 horas a cargo de la Colla de l’Horta, una gran torrada de sobrasada a las 20 horas, el concierto de Aires Formenterencs y una rifa a las 21 horas, así como la actuación de Arredefolk a las 22.30 horas.

El domingo 14 de diciembre continuará la actividad con la segunda jornada de la feria y del campeonato a partir de las 11 horas, coincidiendo con un taller de elaboración de orelletes. Desde las 11 y hasta las 17 horas habrá juegos infantiles gigantes con JugueRoiX, mientras que a las 12.30 horas se celebrará una ballada popular abierta a todas las colles de Eivissa.

A las 14 horas se podrá disfrutar de una frita de porc popular, seguida a las 16 horas por una xacota pagesa y una rifa, y a las 17 horas tendrá lugar la final del Campeonato de Tirada de Bitlles y la clausura oficial de la feria.