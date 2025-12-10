Pauxa Films celebra este sábado 20 años de cine y creación en Ibiza

La productora ibicenca Pauxa Films, dirigida por Pablo Alcántara, celebra dos décadas de trayectoria con un evento especial el próximo sábado 13 de diciembre, a las 19 horas, en el auditorio de Can Jeroni (Sant Josep). Bajo el título ‘Pauxa Films: 20 años creando contenido’, la cita repasará algunos de los hitos más importantes de la compañía y ofrecerá al público la proyección de varios de sus cortometrajes más recientes.

Fundada en 2005, Pauxa Films inició su andadura ofreciendo servicios audiovisuales a eventos e instituciones, con vídeos promocionales que ya entonces aportaban una mirada distinta. Pronto llegaron las primeras producciones propias y los documentales coproducidos con IB3, así como la apuesta por el streaming en directo de actos institucionales y eventos deportivos, en cuanto la tecnología lo permitió.

El salto definitivo a la ficción se produjo en 2012 con el cortometraje ‘Vecinas’, dirigido por Héctor Escandell y protagonizado por Pep Noguera, al que siguió la cinta de terror ‘No Vida’, con Ana Vide, que tuvo una intensa trayectoria en festivales internacionales. Más tarde llegaría el largometraje ‘Los crímenes del día de todos los santos’, premiado en certámenes como el International Horror Hotel de Cleveland o el Noida International Film Festival de la India, y que desde hace unos días está disponible en la plataforma MOVISTAR PLUS+.

A lo largo de estos 20 años, la productora ha realizado videoclips, spots, documentales y series de televisión, como ‘Fàbrica de Melodies’, dedicada al jazz y producida para IB3 en plena pandemia. Entre sus obras más comprometidas destaca el documental ‘Vivir sin país, el exilio rohingya’, dirigido por Alberto Martos, rodado en Myanmar, Bangladesh, Londres y La Haya, que narra la situación de esta comunidad perseguida.

'Es Gegant des Vedrà'

En el terreno de la ficción, uno de sus títulos más reconocidos es ‘Es Gegant des Vedrà i altres rondaies’, largometraje que lleva al cine las rondallas de Joan Castelló Guasch y rinde homenaje a las raíces y la cultura popular ibicenca. En paralelo, varios cortometrajes producidos por Pauxa se encuentran actualmente en circuito de festivales, como ‘Hoy no es siempre’, sobre la esclerosis múltiple; ‘Boca a Boca’, que aborda los abusos sexuales en la infancia; ‘Lady in Red’, estrenado en el Atlántida Film Festival, o el documental ‘Backstage to Paradise’, sobre el proyecto inclusivo Inclusion Fashion Day.

La celebración del día 13 incluirá también la presentación de la nueva imagen de marca de Pauxa Films, con un logotipo renovado y versiones animadas que se incorporarán a los créditos de sus futuras producciones. Durante el acto se proyectarán, entre otros, los cortos ‘Hoy no es siempre’, ‘Vecinas’, ‘Lady in Red’, ‘Boca a Boca’ y ‘Backstage to Paradise’.

El evento, organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, contará con la presencia de muchos de los profesionales que han trabajado con la productora en estos 20 años. La entrada es gratuita, pero es imprescindible disponer de invitación, que puede solicitarse a través del correo electrónico info@pauxa.com.