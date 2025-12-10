Mercadillo de Navidad de segunda mano con juegos, talleres y gran frita de calamar en Jesús

La plaza de Jesús se convertirá este domingo 14 de diciembre en un gran punto de encuentro navideño con la celebración del mercadillo de segunda mano de Navidad, una cita organizada en colaboración con la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de Santa Eulària que combinará compras sostenibles, gastronomía y propuestas de ocio para todas las edades.

El mercadillo abrirá sus puertas a las 11 de la mañana y se prolongará hasta las 17.30 horas aproximadamente. A lo largo de la jornada se instalarán alrededor de medio centenar de puestos en los que se podrán encontrar auténticas gangas: ropa, libros, objetos de decoración y otros artículos ideales para adelantar las compras de Navidad a buen precio.

La oferta gastronómica tendrá como plato estrella una gran frita de calamar con sobrasada, además de un menú infantil pensado para los más pequeños.

Paralelamente, se desarrollará un completo programa de actividades gratuitas. A las 11 horas comenzará un taller de artesanía abierto a todas las edades, que se alargará hasta las 14 horas. De 12 a 15 horas, los niños y niñas podrán participar en un taller de tarjetas de Navidad.

Visita de Papá Noel

La tarde estará marcada por la magia y la ilusión. A las 16.30 horas llegará a la plaza Papá Noel para recoger las cartas de los más pequeños e intentar hacer realidad sus deseos. Ya a las 17 horas, el Mago Albert ofrecerá un espectáculo para cerrar la jornada.

El mercadillo de segunda mano de Jesús quiere consolidarse como un espacio donde sostenibilidad y creatividad vayan de la mano, invitando a vecinos y visitantes a descubrir “tesoros” de segunda vida, compartir experiencias y contribuir, desde casa, al cuidado del planeta.