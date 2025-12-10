Lectura dramatizada sobre el legado fenicio de Ibiza en Sa Nostra Sala

La lectura dramatizada ‘Tierra de Bes’, una propuesta teatral impulsada por Produccions Aïllades, se estrenará este jueves 11 de diciembre a las 19 horas en Sa Nostra Sala, en Vila, con entrada gratuita. La obra invita al espectador a un viaje evocador por el Mediterráneo fenicio del siglo VIII a. C., recuperando la voz de los navegantes que llevaron comercio, cultura y espiritualidad a través de mares inciertos.

Interpretada por la actriz Encarna de las Heras, ‘Tierra de Bes’ adopta la forma de un monólogo solemne inspirado en la tragedia clásica. El texto recorre las antiguas rutas fenicias que conectaban enclaves como Sidón, Biblos, Maleth (actual Malta), Rodas, Leptis Magna, Cartago o Gadir, hasta llegar a Ayboshim (Ibiza), donde la narración sitúa uno de sus momentos centrales.

La obra destaca la importancia de las salinas ibicencas, un recurso esencial para la conservación de alimentos, la salud de los marineros y el comercio de larga distancia. La sal, símbolo de pureza y alianza, se presenta en la pieza no solo como un bien material, sino como un elemento espiritual ligado a la identidad mediterránea.

Al mismo tiempo, el espectáculo pone en valor la mística Tierra de Bes, un polvo sagrado que los marinos guardaban como talismán protector asociado al dios Bes, divinidad vinculada a la danza, la alegría y la protección frente a los peligros del mar.

Con una puesta en escena íntima, 'Tierra de Bes’ fusiona historia y mito para iluminar el legado fenicio y su profunda conexión con Ibiza, donde la sal y la espiritualidad formaban parte de un mismo imaginario cultural.

La obra tendrá una segunda función el martes 23 de diciembre, a las 18.30 horas, en el auditorio de Es Caló de s’Oli, en Cala de Bou, donde la actriz estará acompañada por Marcela Friederichs. La entrada también será gratuita.

La protagonista: Encarna de las Heras

Nacida en Albacete en 1969, De las Heras cuenta con una sólida trayectoria de más de tres décadas como actriz, dramaturga, directora y cuentacuentos. Desde 1995 es profesora y coordinadora de la escuela EIVIDA de Ibiza, y ha impartido cursos y talleres de cuentacuentos desde el año 2000. Con ‘Tierra de Bes’, la actriz regresa al escenario para encarnar un relato que une arqueología, espiritualidad y emoción, invitando al público a redescubrir el vínculo eterno entre Ibiza, el mar y la memoria fenicia.