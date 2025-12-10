Los coros de l’Urgell y Sant Josep celebran un nuevo Concierto de Navidad en homenaje a sus autores

Los coros de l’Urgell y de Sant Josep ofrecerán este jueves 11 de diciembre, a las 19.30 horas, su tradicional Concierto de Navidad, una cita que desde hace veintisiete años constituye uno de los actos más emblemáticos del programa festivo del municipio. En esta edición, el recital rendirá homenaje a los autores —tanto de música como de letra— vinculados a ambas agrupaciones.

Los cantores acompañarán a la cantante josepina Andrea Marí Thomas Reya en la interpretación de la 'Cançó de Sant Josep', compuesta por la propia artista, que se inició en el mundo musical precisamente en el Cor de l’Urgell, donde cantó entre los ocho y los doce años.

El programa incluirá también la habanera 'Moll Vell de Portmany', con letra de Marià Torres Rafal —miembro del Cor de Sant Josep— y música del compositor Josep Ollé, quien esta misma semana ha estrenado su 'Te Deum', obra que ha puesto el broche final a la conmemoración del milenario de la Abadía de Montserrat. Esta pieza fue un encargo de la campaña 'Units pel nostre parlar', impulsada por el Ayuntamiento de Sant Josep. Como cierre del concierto, se interpretará 'Nadal a Sant Josep', un poema coral con letra de Francisca Marí Botja, integrante del coro, y música del joven compositor josepí Bartomeu Tur, antiguo miembro del Cor de l’Urgell.

Desde su creación, más de ochocientos niños han pasado por este coro infantil, y muchos de ellos —como evidencia el programa de este año— han encontrado en la música un espacio de expresión y crecimiento personal. El concierto está organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep, el CEIP L’Urgell y la Asociación de Vecinos de Sa Raval.