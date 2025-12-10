Arrancan las fiestas de Can Bonet y ses Païsses, un mes de música, tradición y actividades para toda la familia

El Ayuntamiento de Sant Antoni y la Asociación de Vecinos de Can Bonet han presentado el programa de las Festes de la Sagrada Família 2025, que se celebrarán del 12 de diciembre al 18 de enero en los barrios de Can Bonet y ses Païsses. Un completo calendario de propuestas culturales, deportivas, musicales y religiosas llenará de ambiente navideño las calles y espacios públicos de la zona, con actividades pensadas para todas las edades.

Las celebraciones arrancarán el viernes 12 de diciembre con el IV Concurs de Façanes i Pessebres, invitando a los vecinos a decorar sus casas y balcones, y con una nueva edición de la Ruta de Tapes Can Bonet Tapea’t, que ofrecerá tapas especiales y música en directo en varios establecimientos del barrio.

El sábado 13 de diciembre se celebrará el Pregó de Festes a cargo del deportista local Toni Vingut, que dará el pistoletazo de salida oficial al programa, seguido del espectáculo musical y de humor ‘Comedy Band’ junto al Centre Social de Can Bonet. El domingo 14 será el turno de una jornada de marcha nórdica y de la Nit Flamenca, que contará con la actuación de Mati Fernández.

Entre el 15 y el 18 de diciembre se sucederán diferentes concursos de juegos tradicionales como dominó, ajedrez, tute, parxís, manilla y futbolín, además de la Bendición del Belén, la Cantada de Nadales y el Novenari del Nen Jesús en la parroquia, reforzando el carácter popular y religioso de las fiestas.

El viernes 19 de diciembre la carpa se llenará de propuestas para los más pequeños con actividades infantiles, mientras que el sábado 20 se celebrará el Campeonato de Billar Bola 8 y un baile payés en el restaurante Ses Païsses, con la esperada visita de Papá Noel para recoger las cartas de los niños y niñas.

El domingo 21 de diciembre tendrá lugar la misa homenaje a los mayores, seguida de baile payés, una gran torrada popular, entrega de premios y la actuación musical de Fernando Arte. El ambiente festivo continuará con citas como la Misa del Gallo el 24 de diciembre, el Bingo de Nadal, la Jornada d’Educació Viària del 27 de diciembre y la festividad de la Sagrada Família el domingo 28, que incluirá misa solemne, procesión, baile payés y degustación de buñuelos y vino de la tierra.

Celebración de Nochevieja

Ya en enero, el programa contempla la celebración de Fin de Año con una fiesta de Nochevieja el 31 de diciembre, la Festa Filipina del Barrí el 3 de enero, la llegada de sus Majestades los Reyes Magos y la entrega de regalos los días 4 y 6, la VIII Exposició de Vehículos de Carreras el 11 de enero y, como colofón, el almuerzo homenaje a los mayores el sábado 18 de enero en el restaurante Es Cruce.

El Ayuntamiento de Sant Antoni invita a todos los vecinos y visitantes a participar en estas Festes de la Sagrada Família 2025, concebidas como un espacio de encuentro, convivencia y celebración de las tradiciones en los barrios de Can Bonet y ses Païsses.