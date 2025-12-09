Los villancicos escolares abren la semana de 'Ibiza, ciudad de la Navidad'

Las tradicionales ‘Nadales’ de los escolares dan este miércoles el pistoletazo de salida a la semana grande del programa municipal ‘Eivissa, ciutat del Nadal’. De 17 a 20 horas, la carpadel paseo de Vara de Rey se llenará de familias para escuchar un amplio repertorio de villancicos interpretados por alumnos de distintos centros de la ciudad.

La música seguirá siendo protagonista este jueves 11 de diciembre con las audiciones del Cor Infantil y el Cor Juvenil del Patronato de Música, que volverán a la carpa a partir de las 18.30 horas. Ese mismo día, el Centre C19 acogerá un taller de cocina asiática para adultos, la plaza de sa Graduada ofrecerá música en vivo a las 19 horas y el Espai Cultural de Can Ventosa cerrará la jornada con el concierto para dos pianos de Elvira Ramón y Llorenç Prats.

Mercado Gastronómico

El viernes 12, Vara de Rey se transformará en un gran punto de encuentro con el Mercat Gastronòmic, que combinará restauración, tapas y música en directo desde las 13 horas con Music 4 Life y, a las 22 horas, el concierto ‘A Very Jazzy Christmas’ de Miss Aránzazu y Omar Guzmán. Los más pequeños podrán fotografiarse con personajes gigantes en la Caseta de Pepá Noel y disfrutar de 'Nadal a Pedal', un recorrido en ciclocarro navideño desde la plaza del Parc, mientras el Patronat de Música ofrece sus audiciones de Navidad de orquesta y banda.

El fin de semana del 13 y 14 de diciembre la programación se extenderá por toda la ciudad con un torneo de ajedrez sub-12, talleres creativos, castillos hinchables en el parque Reina Sofia, el festival familiar 'Nadal Fest' en ses Figueretes, la música itinerante de Santa’s Band On The Road y propuestas culturales como el Festival de Danza de la Davinia Van Praag Dance Academy o el concierto ‘Eivissa Clàssica: Veus de llibertat i solitud’ en Can Ventosa, consolidando a Eivissa como auténtica ciudad de Navidad.