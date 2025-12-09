El Festival Eivissa Clàssica cierra su edición 2025 con un viaje al Romanticismo
Lina Tur, Llorenç Prats y Federico Cuevas interpretarán obras de Brahms y Schumann en Can Ventosa este domingo
El Festival Eivissa Clàssica pondrá el broche final a su edición de 2025 este domingo 14 de diciembre con el concierto 'Veus de llibertat i solitud' (Voces de libertad y soledad). La cita, que tendrá lugar a las 19 horas en el Espacio Cultural Can Ventosa, promete ser una propuesta excepcional para los amantes de la música de cámara.
El programa de clausura se adentrará en el repertorio romántico para violín, trompa y piano, reuniendo algunas de las páginas más representativas del género. El público podrá disfrutar de obras cumbre de Johannes Brahms y Robert Schumann, incluyendo el emblemático 'Trío para trompa en Mi♭ mayor, Op. 40', el 'Scherzo de la Sonata FAE', y el 'Adagio y Allegro, Op. 70', para trompa y piano.
El programa
Para interpretar este selecto programa, el festival contará con un trío de músicos ibicencos de reconocida trayectoria internacional que se reencuentran en Ibiza para esta ocasión única. Destaca la violinista y directora Lina Tur Bonet, una de las intérpretes españolas más destacadas del momento, con amplia proyección internacional y colaboraciones con figuras de referencia como Abbado o Gardiner. A ella se unen el pianista Llorenç Prats, quien actúa regularmente como solista y músico de cámara por Europa y Sudamérica y está formado en la Academia Franz Liszt de Budapest; y el trompista Federico Cuevas Ruiz, que se formó en el Real Conservatorio de Madrid y el Conservatorium van Amsterdam, y es actualmente miembro de formaciones prestigiosas como Concerto Köln.
Las entradas para el concierto tienen un precio de 8 € online y 10 € en taquilla. Además, los estudiantes de música pueden solicitar invitaciones gratuitas escribiendo a eivissaclassica@gmail.com. La información completa del programa se encuentra disponible en la web del festival: www.eivissaclassica.com.
