Concierto 'A dos pianos' en Can Ventosa con dos pianistas de Ibiza

El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Eivissa presenta 'A dos pianos', un concierto extraordinario que reunirá el jueves 11 de diciembre, a las 20.30 horas en el Espai Cultural Can Ventosa, a dos pianistas ibicencos de sólida trayectoria: Elvira Ramon y Llorenç Prats. La propuesta ofrece un programa de alto impacto técnico y expresivo, pensado para mostrar toda la riqueza del repertorio para dos pianos.

El programa se abrirá con la ‘Sonata en Re mayor para dos pianos’ de Mozart, obra majestuosa y excepcional dentro del catálogo del compositor. A continuación sonará ‘Scaramouche’, de Darius Milhaud, una suite vibrante inspirada en ritmos brasileños. El tercer bloque estará dedicado a la célebre ‘Danza macabra’ de Saint-Saëns, en una versión espectacular para dos pianos, y el concierto se cerrará con la ‘Rapsodia rusa’ de Rachmanínov, pieza de gran virtuosismo que despliega toda la fuerza del folclore ruso.

Elvira Ramon, formada en el Conservatorio del Liceu de Barcelona, ha desarrollado una intensa carrera como pianista colaboradora con cantantes, coros, orquestas y bandas en Baleares, la península, Canarias y Alemania. Galardonada en concursos como el Internacional de Piano de Eivissa o el Antoni Torrandell de Mallorca, compagina la docencia con diversos proyectos de música de cámara y es impulsora de festivales como el de Música de Cambra de Santa Eulària o Eivissa Jove.

Llorenç Prats, nacido en Eivissa en 1990, desarrolla una carrera internacional como solista y músico de cámara. Ha actuado en auditorios de Europa y Sudamérica y ha sido solista con la Orquesta Sinfónica de Burgos o la Orquesta Sinfónica de las Illes Balears. Formado en el Conservatorio Superior de Salamanca y en la Academia Franz Liszt de Budapest, combina su actividad en formaciones como el Trio Colombram o el Duo Artemis con la docencia en el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

Las entradas para 'A dos pianos' ya están disponibles a través de la web culturaentradesonline.eivissa.es.