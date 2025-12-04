Valeria Fieschi Marí explora la identidad y la creación en la muestra 'Habitar la deriva', en Can Curt

La Sala de Exposiciones de Can Curt inaugura este viernes 5 de diciembre, a las 19 horas, 'Habitar la deriva', la nueva propuesta de la artista Valeria Fieschi Marí, una muestra que explora la identidad, la memoria y el vínculo entre la creación artística y la experiencia vital. La exposición se podrá visitar de jueves a domingo, de 19 a 21 horas, hasta el 21 de diciembre.

En 'Habitar la deriva', Fieschi Marí presenta un conjunto de obras nacidas de un proceso íntimo y sostenido en el tiempo, donde confluyen sus distintas facetas: mujer, madre, artesana, trabajadora autónoma, migrante con raíces ibicencas, activista y artista. “Hace unos años empecé una serie de trabajos en los que surge una conexión entre los materiales de mi proyecto laboral Mar de Fuego y las experiencias vitales que me rodean. En esta búsqueda se hacen presentes y visibles todas mis capas, todo aquello que configura quién soy”, explica la autora.

Uno de los hilos conductores de la muestra nace de una enseñanza de su amiga y maestra Pia Persia: “El verdadero artista construye su obra con los materiales que las experiencias vitales le proveen y se reconoce en su discurso con la misma sinceridad que se mira al espejo”. Estas palabras impregnan el sentido profundo de unas obras donde crear, criar y creer forman parte de una misma trama.

La artista señala que este proyecto supone también un regreso consciente a su faceta de artesana, pero desde otro lugar. Si en su trabajo habitual el taller es un espacio externo y orientado a la producción, en esta exposición las piezas han sido creadas o finalizadas siempre dentro del hogar. “Esta diferencia es esencial, porque trae la obra a casa, y es de ese espacio y de quién soy en él de donde se alimenta”, subraya.

Los materiales utilizados son diversos y cargados de significado: el vidrio, presente en su día a día creativo; la cerámica, que surge de un lugar meditativo; lanas, hilos y telas que conectan con otros momentos de su trayectoria y con los inicios de la maternidad; y objetos cotidianos, como las ventanas, que se transforman en portales simbólicos. Cada pieza intenta sostener la fragilidad de un día a día donde las tramas de la vida no son lineales ni ordenadas, sino espontáneas, vividas y en constante reconstrucción.

La exposición se convierte así en una indagación identitaria que recorre del interior al entorno, revelando capas del propio ser y proponiendo una mirada abierta hacia un movimiento vital sin rumbo predeterminado: la deriva que habitamos y que construye, con su imperfecta belleza, aquello que llamamos hogar.

Una mirada breve a la trayectoria de la artista

Nacida en Buenos Aires en 1985 y licenciada en Artes Visuales, Valeria Fieschi Marí reside en Ibiza desde 2011. Su trabajo ha evolucionado de la pintura hacia un lenguaje que integra textil, cerámica, vidrio y otros materiales, con temas recurrentes como las raíces, la maternidad y la identidad como mujer y migrante. Desde 2013 impulsa el proyecto Mar de Fuego, dedicado a la creación de piezas en vidrio con sello mediterráneo, y actualmente vive y trabaja en Sant Josep, participando activamente en proyectos artísticos y sociales de la isla.