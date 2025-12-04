Ibicine despega el 7 de enero con una novena edición “cósmica” dedicada al espacio

El Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, arrancará oficialmente su 9ª edición el próximo 7 de enero con una programación dedicada al espacio y a las grandes preguntas de la humanidad. La Sección Oficial de Cortometrajes (SOC), calificadora a los Premios Goya, se proyectará íntegramente en el auditorio de Can Ventosa y contará con 45 historias seleccionadas entre 554 obras de más de 26 países.

Reconocido, entre otras entidades, por la Unesco por su contribución a la cultura y calificador también a los Premios Forqué y Fugaz, Ibicine propone este año “una edición cósmica, un viaje que une cine, creatividad, inteligencia artificial, sostenibilidad y fenómenos globales como el eclipse total de sol de 2026 y el cometa 3I/Atlas”, explica la directora del festival, Helher Escribano.

“Queremos que el público viva esta edición como un viaje espacial compartido, donde las historias nos eleven y nos conecten”, añade Escribano, que subraya que la programación se extiende de enero a abril y convierte a Ibiza en “un punto de encuentro global de cine, industria y público”, manteniendo los valores fundacionales del festival: igualdad, diversidad y sostenibilidad.

Un festival en expansión con sello internacional

Ibicine es una coproducción entre Dicho y Hecho Producciones y la Asociación IACI, y cuenta con el apoyo de Ibiza Travel, Consell de Ibiza, Eivissacultural, Adlib Ibiza, así como de los ayuntamientos de Eivissa, Santa Eulària des Riu y Sant Antoni de Portmany, además de patrocinadores como DAMA o Nassau Beach Club.

De cara a 2026, el certamen se presenta como su edición más ambiciosa, con un eje temático dedicado al espacio y a la energía creativa, reforzando su proyección exterior y su vocación de convertirse en un referente mediterráneo de innovación audiovisual.

La dimensión internacional de Ibicine se ve respaldada por la reciente participación de Helher Escribano como jurado internacional en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el único de clase A en América, así como por acuerdos con este certamen y con el Mercado Internacional de Guion FRAPA, el mayor encuentro de guion audiovisual de Latinoamérica.

Novedades: largometrajes en más municipios y club de miembros

Como cada año, las proyecciones de cortometrajes de la sección oficial se celebrarán los cuatro miércoles de enero y dos en febrero en Can Ventosa, de 19 a 20.30 horas, seguidas de un cinefórum con equipos y especialistas.

Como novedad, los largometrajes de la Sección Oficial de Largometrajes se proyectarán una vez por semana en febrero y marzo en Santa Eulària des Riu y Sant Antoni de Portmany. Los títulos de los seis largometrajes internacionales se anunciarán en enero.

El festival celebrará del 8 al 11 de abril sus jornadas de industria, el Campus de Cine de Ibiza junto a la Escuela de Cine de Ibiza y el primer Script Lab del Mercado de Cine de Ibiza, un laboratorio de guion con asesorías y residencias para proyectos seleccionados. La gala de entrega de los Premios Astarté, con categorías de cortometraje, largometraje internacional y proyectos en desarrollo, tendrá lugar el 11 de abril en Can Ventosa.

Este año, además, Ibicine lanza entradas individuales para todas las proyecciones y, por primera vez, membresías para pertenecer al Club de Ibicine. Estas funcionan como un “carnet de miembro” válido durante los 16 días de festival, dando acceso a proyecciones de cortos y largos de la sección oficial y secciones paralelas, cinefórums, actividades profesionales, clases magistrales y mesas redondas. Toda la información y la venta de entradas y membresías están disponibles en la web del festival, www.ibicine.com.

45 cortometrajes y 6 sesiones temáticas en Can Ventosa

La sección oficial de cortometrajes de esta novena edición despega el 7 de enero con 45 cortometrajes de ficción, animación y documental seleccionados entre 554 obras recibidas. El comité de selección —formado por Elsa León, Esther Smith, Luis Jurado, Jesús Blázquez y Jose Luis Sierra— destaca “el altísimo nivel técnico y narrativo” de los trabajos elegidos, entre los que figuran varios candidatos a los Premios Goya 2026.

Entre ellos, el documental mallorquín ‘Les imatges arribaren a temps’; los cortometrajes de animación ‘Buffet Paraíso’ y ‘Carmela’; las ficciones ‘Cólera’, ‘Insalvable’, ‘Pálpito’, ‘Pipiolos’ y ‘Sexo a los 70’, o el documental ‘Behind the wall’. En total, la sección reúne 45 títulos, con hasta 9 producciones de las Islas Baleares.

Las sesiones estarán organizadas en seis bloques temáticos que invitan a la reflexión:

7 de enero – ‘Identidades a enfoque’ (género y disidencias), con títulos como ‘Cólera’, ‘Pipiolos’ o ‘Sexo a los 70’.

(género y disidencias), con títulos como ‘Cólera’, ‘Pipiolos’ o ‘Sexo a los 70’. 14 de enero – ‘Dentro de la mente’ (psicología y salud mental).

(psicología y salud mental). 21 de enero – ‘Retratando vínculos’ (familia y relaciones).

(familia y relaciones). 28 de enero – ‘En plano laboral’ (mundo del trabajo), con obras como ‘Les imatges arriben a temps’ o ‘Buffet Paraíso’.

(mundo del trabajo), con obras como ‘Les imatges arriben a temps’ o ‘Buffet Paraíso’. 4 de febrero – ‘Miedos y otros mundos’ (terror, suspense y fantasía), con ‘Pálpito’ entre otros.

(terror, suspense y fantasía), con ‘Pálpito’ entre otros. 11 de febrero – ‘La realidad del presente’ (política y sociedad), con trabajos como ‘Behind the wall’ o ‘Carmela’.

“La selección de este año nos habla del mundo que habitamos. Son historias que atraviesan identidades, salud mental, vínculos, precariedad, miedos y realidades sociales”, señala Helher Escribano. “Cada sesión está diseñada para abrir conversación y reflexionar en un espacio para pensar y debatir juntas y juntos”, concluye la directora de Ibicine, invitando al público a embarcarse en este “viaje espacial compartido” por el cine contemporáneo desde Ibiza hacia el universo.