Sant Antoni reparte 120 árboles de Navidad entre los comercios

La concejalía de Desarrollo de la Economía Local del Ayuntamiento de Sant Antoni pone en marcha, un año más, su campaña de dinamización comercial con motivo de las fiestas navideñas. A partir de mañana, el Consistorio iniciará el reparto de los árboles de Navidad que decorarán los establecimientos del municipio durante estas fechas.

La decoración se distribuirá entre todos los comercios que permanecen abiertos en este periodo festivo, con el objetivo de que puedan colocar los árboles en las entradas o escaparates. La iniciativa, que en ediciones anteriores ha contado con una gran acogida, busca incentivar la actividad comercial, fomentar las compras navideñas y dar mayor visibilidad al pequeño comercio, además de contribuir a embellecer las calles y reforzar el ambiente festivo.

En total se entregarán 120 árboles de Navidad, de color blanco y decorados con luces LED, bolas rojas y doradas, que darán un toque especial a los establecimientos de Sant Antoni.

Comercio de proximidad

El concejal de Desarrollo de la Economía Local, Miguel Tur, ha señalado que “el comercio de proximidad es una pieza esencial de la Navidad, y queremos que formen parte del ambiente festivo durante estas fechas”. “Con iniciativas como esta seguimos apostando por dinamizar la economía local y poner en valor nuestro comercio de proximidad”, ha destacado.

Esta acción se suma al alumbrado navideño, la decoración y el hilo musical instalados en las calles y parroquias del municipio, configurando una campaña integral de ambientación festiva.

Los propietarios de los comercios pueden recoger su árbol de Navidad en la Oficina de Información Turística (Passeig de ses Fonts, 1), de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.