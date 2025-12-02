El MAEF presenta el catálogo de la exposición 'Va d'ous', un diálogo entre arte contemporáneo y legado púnico
La publicación recoge y documenta la muestra y se presenta este miércoles a las 18 horas en el museo ibicenco
El Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (MAEF) presentará el catálogo de la exposición 'Va d'ous' este miércoles 3 de diciembre, a las 18 horas, en el Museu Monogràfic Puig des Molins de Eivissa. La entrada al acto será libre hasta completar aforo.
La publicación recoge y documenta una muestra que ha transformado el Museu Monogràfic Puig des Molins en un espacio lleno de color, formas y vida. La exposición 'Va d'ous' “parte de un objeto universal y cargado de simbolismo: el huevo. Desde tiempos antiguos, el huevo ha representado el origen, la vida y la continuidad”, según una nota de prensa del MAEF.
En esta propuesta, “58 cáscaras de huevo de avestruz han sido transformadas por la creatividad de 58 artistas mediterráneos, estableciendo un diálogo entre el legado púnico y la mirada contemporánea”, añade el comunicado del museo. Cada pieza se convierte así en un soporte único donde confluyen memoria histórica, reflexión y creación actual.
"Símbolos de fertilidad"
Para el MAEF, “esta exposición es mucho más que una muestra colectiva: es una travesía simbólica entre el pasado y el presente, entre el mundo antiguo y las inquietudes actuales”. Los huevos de avestruz, “como símbolos universales de fertilidad y creación, se convierten en superficies vivas que se pintan, se intervienen y se iluminan, pasando de ser objetos de estudio arqueológico a espacios donde el arte contemporáneo dialoga con la historia”, según la misma nota de prensa.
El proyecto cuenta con la colaboración de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, el Consell d’Eivissa, la Fundació Baleària, el Museu de Mallorca, la Associació Art amb B y la Associació d’Amics del MAEF, que han contribuido a hacer posible esta propuesta que conecta el patrimonio de Eivissa con la creación artística mediterránea actual.
