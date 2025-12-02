Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El espectáculo interactivo 'Vincles' regresa al Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni por Navidad

La propuesta se representará en varias fechas del 20 de diciembre al 4 de enero, con tres funciones diarias

Un momento de la obra 'Vincles'

Redacción Cultura

Ibiza

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Antoni vuelve a programar estas fiestas navideñas el espectáculo ‘Vincles’, una experiencia teatral e interactiva producida por la compañía Almavisible y dirigida por Celia Ruiz, que tendrá lugar en el Far de ses Coves Blanques.

La propuesta está dirigida a un público familiar y, en especial, a niños a partir de 6 años. Se representará los días 20, 21, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y los días 2, 3 y 4 de enero, con tres funciones diarias abiertas al público: a las 17, 18.15 y 19.15 horas. La duración aproximada de cada pase es de 50 minutos.

La concejala de Cultura, Eva Prats, ha señalado que se trata de un espectáculo que ofrece “un recorrido mágico y artístico que fascina tanto al público infantil como al adulto. Conecta con las familias, despierta curiosidad y consigue acercar la cultura a todos los públicos en estas fechas tan señaladas en un entorno tan especial como el Far de ses Coves Blanques”.

Un viaje por los vínculos humanos

‘Vincles’ invita al público a realizar un viaje a través de la historia de los vínculos humanos, desde la prehistoria hasta la actualidad, ofreciendo una mirada introspectiva sobre la evolución de las relaciones y proyectando una visión hacia el futuro.

'Vincles' se representa en el Far de ses Coves Blanques

La historia se desarrolla en la casa del Far de ses Coves Blanques, hogar de la familia de Guillem, quien da la bienvenida a los espectadores y los guía a través del libro ‘Les Històries Vinculants’, punto de partida de un singular laberinto interactivo.

Para asistir a cualquiera de las funciones es necesario reservar previamente la entrada enviando un correo electrónico a almavisible3@gmail.com, indicando nombre completo, teléfono de contacto, fecha y hora deseada. La confirmación se enviará por la misma vía.

Equipo artístico

Este proyecto, creado y dirigido por Celia Ruiz, cuenta con la colaboración de un equipo creativo integrado por Joanna Hruby, Nadia Benegas, Xevi Corrales, Maritza Aripau, Len Rabadán, Daniel Aznar y Cristina Méndez.

Tras el éxito de años anteriores, tanto con ‘Vincles’ como con ‘Iluminarte’, el Ayuntamiento de Sant Antoni mantiene su apuesta por estas iniciativas, que ofrecen una propuesta mágica y cultural para disfrutar en familia durante las fiestas de Navidad.

