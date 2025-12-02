El espectáculo interactivo 'Vincles' regresa al Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni por Navidad

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Antoni vuelve a programar estas fiestas navideñas el espectáculo ‘Vincles’, una experiencia teatral e interactiva producida por la compañía Almavisible y dirigida por Celia Ruiz, que tendrá lugar en el Far de ses Coves Blanques.

La propuesta está dirigida a un público familiar y, en especial, a niños a partir de 6 años. Se representará los días 20, 21, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y los días 2, 3 y 4 de enero, con tres funciones diarias abiertas al público: a las 17, 18.15 y 19.15 horas. La duración aproximada de cada pase es de 50 minutos.

La concejala de Cultura, Eva Prats, ha señalado que se trata de un espectáculo que ofrece “un recorrido mágico y artístico que fascina tanto al público infantil como al adulto. Conecta con las familias, despierta curiosidad y consigue acercar la cultura a todos los públicos en estas fechas tan señaladas en un entorno tan especial como el Far de ses Coves Blanques”.

Un viaje por los vínculos humanos

‘Vincles’ invita al público a realizar un viaje a través de la historia de los vínculos humanos, desde la prehistoria hasta la actualidad, ofreciendo una mirada introspectiva sobre la evolución de las relaciones y proyectando una visión hacia el futuro.

'Vincles' se representa en el Far de ses Coves Blanques / ASA

La historia se desarrolla en la casa del Far de ses Coves Blanques, hogar de la familia de Guillem, quien da la bienvenida a los espectadores y los guía a través del libro ‘Les Històries Vinculants’, punto de partida de un singular laberinto interactivo.

Para asistir a cualquiera de las funciones es necesario reservar previamente la entrada enviando un correo electrónico a almavisible3@gmail.com, indicando nombre completo, teléfono de contacto, fecha y hora deseada. La confirmación se enviará por la misma vía.

Equipo artístico

Este proyecto, creado y dirigido por Celia Ruiz, cuenta con la colaboración de un equipo creativo integrado por Joanna Hruby, Nadia Benegas, Xevi Corrales, Maritza Aripau, Len Rabadán, Daniel Aznar y Cristina Méndez.

Tras el éxito de años anteriores, tanto con ‘Vincles’ como con ‘Iluminarte’, el Ayuntamiento de Sant Antoni mantiene su apuesta por estas iniciativas, que ofrecen una propuesta mágica y cultural para disfrutar en familia durante las fiestas de Navidad.