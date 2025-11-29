Sa Clau de s’Armari de Ibiza reconoce ‘Metropol’, de Casto Divo, por su aportación a la memoria LGTBIQA+

La presentación de la novela ‘Metropol’, de Casto Divo, congregó este viernes a numeroso público en la librería Hiperbole de Vila y se saldó con un reconocimiento de la asociación Sa Clau de s’Armari, del colectivo LGTBIQ+ de Ibiza y Formentera, por el activismo y el compromiso de la obra con la memoria histórica y la justicia social del colectivo.

El acto incluyó una charla-coloquio centrada en la representación de las identidades y sus arquetipos, con especial atención a la necesidad de superar miradas occidentales y eurocéntricas. Divo abordó el referente histórico de Stonewall como inspiración de ‘Metropol’, una novela que arranca con un preámbulo en un bosque del siglo XIX y salta a una noche de Halloween con luna llena para articular un relato entre la fantasía, la ficción y el terror. La trama sigue a dos mujeres trans racializadas y su círculo en el espacio seguro 'Metropol', donde una redada policial marca un punto de inflexión; a través de familias de sangre y elegidas, fiesta y maquillaje, el libro revisita el dolor y la violencia en los márgenes.

"Erradicar la LGTBIfobia"

Sa Clau de s’Armari destacó la obra por entrelazar guiños históricos con una narrativa contemporánea, por su defensa explícita de las mujeres trans racializadas y por su función como herramienta de denuncia contra la violencia y la persecución LGTBIQA+. “’Metropol’ valida la necesidad de narrativas que pongan en el centro las experiencias y memorias de quienes han sido históricamente marginados”, subrayó la organización al entregar el distintivo en el marco de su proyecto 2025–2026 para prevenir y erradicar la LGTBIfobia.

Durante el evento, el vicepresidente de Sa Clau de s’Armari hizo entrega además de un fanzine y un juego realizados por diferentes personas trans de las Illes Balears, fruto de un proyecto coordinado por La Lioparda Teatre (Mallorca). Con esta acción, el colectivo reafirmó su línea de trabajo en visibilización, activismo y defensa de derechos en las islas.