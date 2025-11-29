Sa Clau de s’Armari de Ibiza reconoce ‘Metropol’, de Casto Divo, por su aportación a la memoria LGTBIQA+
Presentación de la novela en la librería Hipérbole de Vila con una charla coloquio con el autor
La presentación de la novela ‘Metropol’, de Casto Divo, congregó este viernes a numeroso público en la librería Hiperbole de Vila y se saldó con un reconocimiento de la asociación Sa Clau de s’Armari, del colectivo LGTBIQ+ de Ibiza y Formentera, por el activismo y el compromiso de la obra con la memoria histórica y la justicia social del colectivo.
El acto incluyó una charla-coloquio centrada en la representación de las identidades y sus arquetipos, con especial atención a la necesidad de superar miradas occidentales y eurocéntricas. Divo abordó el referente histórico de Stonewall como inspiración de ‘Metropol’, una novela que arranca con un preámbulo en un bosque del siglo XIX y salta a una noche de Halloween con luna llena para articular un relato entre la fantasía, la ficción y el terror. La trama sigue a dos mujeres trans racializadas y su círculo en el espacio seguro 'Metropol', donde una redada policial marca un punto de inflexión; a través de familias de sangre y elegidas, fiesta y maquillaje, el libro revisita el dolor y la violencia en los márgenes.
"Erradicar la LGTBIfobia"
Sa Clau de s’Armari destacó la obra por entrelazar guiños históricos con una narrativa contemporánea, por su defensa explícita de las mujeres trans racializadas y por su función como herramienta de denuncia contra la violencia y la persecución LGTBIQA+. “’Metropol’ valida la necesidad de narrativas que pongan en el centro las experiencias y memorias de quienes han sido históricamente marginados”, subrayó la organización al entregar el distintivo en el marco de su proyecto 2025–2026 para prevenir y erradicar la LGTBIfobia.
Durante el evento, el vicepresidente de Sa Clau de s’Armari hizo entrega además de un fanzine y un juego realizados por diferentes personas trans de las Illes Balears, fruto de un proyecto coordinado por La Lioparda Teatre (Mallorca). Con esta acción, el colectivo reafirmó su línea de trabajo en visibilización, activismo y defensa de derechos en las islas.
- Fallece un hombre en Sant Vicent tras caerle un árbol encima
- La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- El nuevo chófer de Prohens se estrelló él solo a la salida del aeropuerto de Palma con el coche oficial
- Baleares aplaza a enero la paga extra de los funcionarios para incluir el 2,5% de la subida salarial
- Premis Pimeef 2025: Reconocimiento a generaciones que «hacen pueblo» en Ibiza y Formentera
- Estacionamiento máximo de 72 horas en Ibiza: '¿Y qué pasa si alguien se va de viaje o le ingresan de urgencia en el hospital?
- Neus Costa, ganadera de Ibiza: 'Si nadie se dedica al campo ¿qué vamos a comer?