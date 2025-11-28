Videomapping y gran espectáculo para estrenar la Navidad en la ciudad de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza encenderá oficialmente la Navidad este sábado, 29 de noviembre, con un gran videomapping y el espectáculo inaugural ‘Construint el Nadal’ en el parque Reina Sofía, a partir de las 18.30 horas. Sobre el escenario participarán 48 artistas entre personajes, bailarines y acróbatas, en una propuesta familiar que dará paso, a las 19.00 horas, a la fiesta inclusiva ‘Ibiza Love Retro’ en el envelat de Vara de Rey, organizada por Aspanadif con la colaboración del Consell Insular de Ibiza. A las 20.00 horas, el grupo Bluesmafia Elèctric estrenará la programación musical del Mercat de Restauració, una de las grandes novedades de este año, situado junto al árbol de Navidad de Vara de Rey.

“El programa de Navidad de este año nace con la ilusión de volver a llenar las calles de vida, luz y convivencia. 2025 no ha sido un año fácil por los temporales de octubre, pero Ibiza ha demostrado que, cuando la ciudad se une, nada nos detiene. Ese espíritu solidario queremos que nos acompañe estas fiestas”, ha subrayado el alcalde, Rafael Triguero, quien ha invitado a disfrutar de mercados, espectáculos y del Nadal en cada barrio, además de apoyar al comercio local.

El concejal de Fiestas, Francisco Torres, ha destacado que se ha preparado “una Navidad inclusiva, para todos los públicos y con la música en directo como protagonista, con medio centenar de conciertos en la capital”. También ha avanzado novedades como los nuevos modelos de carta a Papá Noel y a los Reyes de Oriente, diseñados con criterios de accesibilidad, y ha puesto el foco en las actividades familiares y en el Nadal itinerante: Santas Band on the Road, Nadal a Pedal, photocalls ambulantes y talleres creativos.

Con el encendido y el videomapping de este sábado, Ibiza vuelve a presentarse como “ciudad de la Navidad”, con un calendario que combina espectáculos gratuitos, propuestas para la infancia, citas inclusivas y música en vivo en distintos puntos del municipio.