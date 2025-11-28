Estreno de la Orquestra de Cambra Ciutat d'Eivissa para celebrar el Patrimonio de la Humanidad

El Ayuntamiento de Ibiza conmemorará el 26º aniversario de la declaración de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad el jueves 4 de diciembre, a las 21 horas, con el estreno de la Orquestra de Cambra Ciutat d’Eivissa en la iglesia de Santa Creu. La nueva formación, nacida en el seno del Patronat Municipal de Música, aspira a consolidarse como orquesta estable para poner en valor el talento local y acercar al público el gran repertorio clásico. La dirección correrá a cargo de la reconocida violinista ibicenca Lina Tur Bonet (Medalla de Oro de la Ciudad, 2017), al frente de una plantilla integrada por 20 músicos de la isla. La entrada será libre hasta completar aforo.

El programa inaugural propone un recorrido por el clasicismo europeo: el 'Concerto grosso en sol menor, Op. 6 nº 8', 'Fatto per la notte di Natale', de Arcangelo Corelli; el 'Concierto para trompa nº 3 en Mi bemol mayor, KV 447', de Wolfgang Amadeus Mozart, con el solista ibicenco Federico Cuevas Ruiz; y la célebre 'Sinfonía nº 45 en fa sostenido menor', 'Los adioses, Hob. I:45', de Joseph Haydn.

La concejala de Cultura y Patrimonio, Carmen Domínguez, ha subrayado a través de un comunicado de prensa que “la creación de la Orquesta de Cámara Ciudad de Eivissa supone un paso decisivo en el compromiso del Ayuntamiento con la música y la cultura: es una oportunidad para dar protagonismo a nuestro talento local, ofrecer conciertos de calidad y consolidar Eivissa como referente cultural”. Domínguez ha destacado además la colaboración entre músicos, instituciones y sociedad civil, y la “suerte de contar con la dirección de Lina Tur Bonet y con el talento de Federico Cuevas Ruiz, que representan la excelencia artística de la isla”.

Los protagonistas

Lina Tur Bonet, considerada por la crítica internacional (The Strad, Bayerische Rundfunk, Diapason o Gramophone) como una de las violinistas más versátiles y virtuosas de su generación, se formó inicialmente con su padre, Antonio Tur Marí, y ha trabajado con batutas de prestigio como Abbado, Harding, Minkowski, Christie, Currentzis, Gatti o Gardiner. Ha actuado en salas como Wigmore Hall (Londres), Concertgebouw (Ámsterdam), Ópera de Sídney, Lincoln Center (Nueva York), Musikverein y Konzerthaus (Viena), o las Philharmonie de París y Hamburgo. Su discografía, con una veintena de títulos como solista y directora, incluye premios como Diapason d’Or y 'Mejor CD del año' en los llamados 'Grammy japoneses'.

El trompista Federico Cuevas Ruiz (Ibiza, 1994) inició su formación en el Patronat de Música de Can Ventosa con Damián Boluda, ingresó en la Banda Municipal de Eivissa a los once años y debutó con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Eivissa a los dieciséis. Graduado con las máximas calificaciones en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, cursó después un máster en trompas históricas en el Conservatorium van Amsterdam con Teunis van der Zwart. Ha colaborado con formaciones como Le Concert des Nations (Jordi Savall), The Orchestra of the Eighteenth Century, Freiburger Barockorchester, Concerto Köln o Das Neue Mannheimer Orchester, con la que grabó en 2021 el Concierto para trompa K. 495 de Mozart, además de trabajar con Deutsche Händel-Solisten, Beethoven Orchester Bonn o Il Pomo d’Oro.

Con esta presentación, la Orquestra de Cambra Ciutat d’Eivissa se incorpora a la oferta cultural de la isla con vocación de continuidad, como plataforma para el desarrollo de intérpretes locales y puente entre el patrimonio musical clásico y el público de Eivissa.