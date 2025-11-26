Ses12naus activa su nueva residencia artística en Ibiza con un programa público en noviembre y diciembre

La Fundación Ses12naus pone en marcha una nueva edición de su residencia artística Open Call, que se extenderá hasta junio de 2026 y arranca con una fase de investigación acompañada de un programa público y gratuito los sábados 29 de noviembre, 6 y 13 de diciembre. Los artistas seleccionados —Diogo da Cruz, Gala Knörr y la ibicenca Marina Marón— trabajarán en dos tiempos para profundizar en el conocimiento de la isla y desarrollar proyectos que conecten de manera significativa con el territorio y sus comunidades: primero, en 2025, exploración y diálogo con agentes locales; después, en 2026, producción y presentación al público.

Con esta convocatoria anual, de carácter abierto y sin límite de edad, Ses12naus persigue fomentar la movilidad artística y contribuir al desarrollo profesional de artistas y comisarios, reforzando su compromiso con la creación contemporánea en Ibiza.

La selección —realizada entre más de 200 candidaturas de Baleares, España y Europa— corrió a cargo de un jurado formado por Elise Lammer (directora de Halle Nord, Ginebra), Javier Aparicio (director de El Chico Gallery, Madrid) y Ángeles Ferragut (fundadora y directora de Ses12naus), y contará con el acompañamiento curatorial de Cristina Anglada, comisaria y crítica independiente, asesora de la Fundación Calparsoro y co-comisaria de la sección Opening de ARCOmadrid 2024 y 2025. El programa Open Call cuenta con el apoyo del Institut d’Estudis Balearics (IEB).

Los artistas

En la primera fase, la artista ibicenca Marina Marón investigará la casa payesa como arquitectura y como modo de situarse en el paisaje —“me interesa su geometría primaria, el volumen, la sombra, el ritmo, y cómo esas formas siguen generando hoy refugio y armonía”— y propondrá el taller 'Arquitectura sin arquitecto' el sábado 29 de noviembre (11 a 13.30) en La Carpintería. El portugués Diogo da Cruz se adentrará en “las capas de vida y memoria del paisaje insular —salinas y formaciones costeras— donde la sal funciona como archivo cristalino”, que activará con la excursión performativa 'Take a Salt Walk' el sábado 6 de diciembre (11.30 a 13.30) en Ses Salines.

Por su parte, Gala Knörr abordará los afectos, símbolos y narrativas de la cultura de club —“cómo el cuerpo que baila transforma la arquitectura y cómo la fiesta puede ser gesto político, refugio emocional y construcción cultural”— con el taller 'Suave es la noche' el sábado 13 de diciembre (11a 13.30) en La Carpintería. Todas las actividades son gratuitas y están dirigidas a profesionales y público interesado; para participar, es necesario inscribirse escribiendo a info@ses12naus.org (la organización habilitará además registro mediante Eventbrite).

Desde su sede en Ibiza, Ses12naus plantea esta residencia en dos estancias para favorecer una inmersión progresiva en las geografías, archivos y problemáticas contemporáneas de la isla, ofreciendo a los residentes recursos, acompañamiento y espacios de trabajo adaptados a cada proyecto con el objetivo de impulsar producción artística y abrir nuevas perspectivas críticas que conecten artistas, territorio y comunidad.