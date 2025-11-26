Música de Joan Murenu para clausurar la exposición del centenario del Club Náutico Ibiza

El Club de Lectura Tinta de Mar, impulsado por el Club Náutico Ibiza (CNI) y coordinado por el escritor Javier Serapio, celebrará este viernes 28 de noviembre, a las 20 horas, una jornada abierta al público en Sa Nostra Sala (calle Aragón, 17).

El acto, con entrada gratuita hasta completar aforo, incluirá un concierto de Joan Murenu —integrante del mítico grupo UC— que interpretará un repertorio de canciones tradicionales ibicencas y servirá como clausura de la exposición 'Cent anys del Club Náutico de Ibiza (1925-2025)'. La colaboración entre Tinta de Mar y Murenu se remonta a abril de 2024, cuando el músico participó en una charla-concierto para despedir la antigua sede del CNI, una cita muy emotiva que registró una gran acogida.

La clausura llega ahora en un contexto más alentador para el Club Náutico Ibiza: gracias al apoyo institucional y de patrocinadores, el CNI ha mantenido programas emblemáticos como “Un mar de posibilidades”, “Jóvens per la mar” y la Escuela Municipal de Vela —con más de 1.500 beneficiarios esta temporada— y, con la colaboración de Marina Ibiza, ha habilitado una base náutica que permite a los equipos de competición seguir formándose durante el invierno. Tinta de Mar invita a socios, lectores y público general a este encuentro que une música, tradición y memoria colectiva en el marco del centenario.