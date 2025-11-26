Una fotografía ibicenca nominada a los prestigiosos premios LUX

El fotógrafo ibicenco Salva Carbó ha sido nominado a los Premios LUX 2025 en la categoría de Arquitectura e Interiorismo, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la fotografía profesional en España. Su proyecto presentado —cuyo contenido se desvelará próximamente— ha resultado ganador en la subcategoría de Edificios, un logro que le sitúa entre los mejores trabajos del año a la espera del veredicto final de las estatuillas Oro, Plata y Bronce, que se entregarán el 4 de diciembre en el Museu del Disseny DHub de Barcelona.

“Más de dos décadas con una cámara me han enseñado a buscar la naturalidad. La luz de Ibiza, con su pureza y calidez única, es mi fuente inagotable de inspiración para modelar la arquitectura. Recibir un reconocimiento como este es un recordatorio de que la dirección tomada es la correcta”, declara eCarbó, que ya obtuvo un Premio LUX en 2019 en la misma disciplina.

Los Premios LUX, organizados por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFPE) desde 1993, se han consolidado como el gran referente de la fotografía profesional en el país. Además de la alta calidad de los trabajos presentados, su prestigio se apoya en un jurado renovado cada edición, integrado por reconocidos profesionales del sector de la imagen y la comunicación. A lo largo de su historia, figuras como Jaume de Laiguana, Rosa Isabel Vázquez o la internacional Bèla Adler han formado parte de esta ruta de excelencia que inspira a nuevas generaciones de fotógrafos.