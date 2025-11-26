Concierto de Belén Juan y Omar Guzmán en Es Polvorí de Ibiza el domingo

El Ayuntamiento de Ibiza suma una nueva fecha a su ciclo 'Art i Música' con el concierto del dúo formado por Belén Juan y Omar Guzmán, que tendrá lugar el domingo 30 de noviembre a las 19 horas en Es Polvorí. Guzmán, pianista cubano graduado en la Escuela Profesional de Música de Cuba, llegó a la isla en 1996 para incorporarse al mítico Teatro Pereyra y desde entonces ha desarrollado una sólida trayectoria en la escena local, colaborando con voces como Ricardito y Muriel Fowler, liderando proyectos propios y participando en distintos festivales de jazz.

Belén Juan inició su formación en 2010 y se ha especializado en canto lírico y moderno; ha integrado bandas de blues, jazz y góspel con actuaciones en diversos escenarios de Eivissa. Tras una etapa en Madrid para perfeccionar técnica y unirse a una banda de funk, regresó a la isla y creó junto a Guzmán un dúo estable que combina jazz, soul y funk. También fue premiada en el Festival de la Canción, donde ganó la grabación de una maqueta y presentó su tema ‘Nakama’.

“Con este concierto, el público podrá disfrutar de una tarde íntima y llena de sensibilidad musical, con una selección de temas que refleja la fusión de experiencias y estilos de ambos artistas”, ha señalado la concejala de Cultura y Patrimonio, Carmen Domínguez.